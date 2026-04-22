"Era un ambiente de pánico", relata pareja tica que vivió tiroteo en Teotihuacán

Periodista: Paola Zamora.

Los ticos Édgar Rodríguez y Mónica Díaz se encontraban de vacaciones en México con planes de recorrer sitios turísticos y asistir a un concierto de The Weeknd. Sin embargo, su visita a la zona arqueológica de Teotihuacán se vio interrumpida por una situación de violencia que generó pánico entre los turistas.



Según narraron a Telenoticias, el incidente ocurrió cuando se disponían a subir una de las pirámides. En un inicio, escucharon un sonido fuerte, pero no lograron identificarlo de inmediato debido al ruido habitual en el lugar (ver video adjunto).

​“Escuchamos un sonido fuerte, nada más. En las pirámides hay mucho ruido alrededor, entonces no estábamos seguros. Luego escuchamos un segundo disparo y ahí fue donde vimos que muchas personas empezaron a bajar corriendo”, relató la pareja.

Fue en ese momento cuando comprendieron que se trataba de una situación de peligro. Al observar a un sujeto armado, decidieron correr hacia la salida junto a decenas de visitantes que también huían del sitio.



Rodríguez explicó que la reacción fue inmediata y que no hubo tiempo para recibir instrucciones por parte de las autoridades o del personal del lugar.



​“Realmente, nadie nos indicó cómo evacuar. No daba tiempo de detenerse a escuchar instrucciones porque era un ambiente de pánico. Lo único que daba tiempo era correr”, señaló.

Tras salir de la zona, lograron movilizarse hasta el parqueo, donde se reencontraron con el resto del grupo turístico con el que viajaban.



La experiencia dejó una fuerte sensación de preocupación durante el resto del día, aunque ambos aseguraron sentirse agradecidos por haber salido ilesos.



Este miércoles, la pareja regresará a Costa Rica tras vivir un episodio marcado por el miedo y la angustia en uno de los destinos turísticos más visitados de México.



