Equipos españoles golean en la Champions

La acción de la Champions League regresó este martes y el inicio de la segunda fecha de partidos se llenó de goles y la caída sorpresa de una de las oncenas favoritas.

Real Madrid se pasea en Kazajistán de la mano de Mbappé

El Real Madrid cumplió este martes al arrollar 5-0 al Kairat Almaty en Kazajistán, con tres goles de Kylian Mbappé, en la segunda jornada de la fase de la liguilla de la Champions.

Tras un trepidante inicio del conjunto kazajo, el astro francés adelantó a los suyos desde el punto fatídico en el 26 y luego amplió distancias tras una larga carrera en el 52, antes de un potente remate en la media luna en el 73.

Su compatriota Eduardo Camavinga se sumó a la fiesta con otro gol, de cabeza en el 83 y, ya en el descuento, Brahim Díaz (90+3) certificó la 'manita' de los madrileños.

Atlético de Madrid se regala ante el Eintracht Fráncfort otra goleada

El Atlético de Madrid prolongó su momento dulce al lograr este martes su primer triunfo en Champions tras golear 5-1 al Eintracht Fráncfort en el Metropolitano, en la segunda fecha de la liguilla de la competición continental.

El repaso al Real Madrid (5-2) el sábado levantó el ánimo de los pupilos de Diego Simeone, que se adelantaron rápidamente con el tanto del italiano Giacomo Raspadori (4) y, después, ampliaron con los goles de Robin Le Normand (33) y el francés Antoine Griezmann (45+1).

El conjunto teutón recortó distancias con un tanto de Jonathan Burkardt (57), pero el argentino Giuliano Simeone volvió a poner la misma distancia (70) y su compatriota Julián Álvarez (82) remachó con una manita desde los once

Kane conduce al Bayern de Múnich a una tranquila goleada 5-1 en Chipre

Paseo triunfal del Bayern de Múnich en Chipre: el equipo bávaro goleó 5-1 en su visita al Pafos, este martes en Limassol, en un partido donde la estrella fue una vez más Harry Kane, autor de dos de los tantos de su equipo.

Teniendo en cuenta todas las competiciones, Kane lleva ya la impresionante cifra de 17 dianas en apenas nueve partidos en la temporada 2025-2026, teniendo en cuenta todas las competiciones.

Liverpool cae 1-0 en su visita al Galatasaray turco en Liga de Campeones

El Liverpool cayó derrotado este martes en su visita al Galatasaray turco por 1-0 durante la 2ª jornada de la fase de liguilla de Liga de Campeones, en la principal sorpresa del día en el principal torneo europeo.

Un solitario gol del nigeriano Victor Osimhen de penal (16) decantó la balanza para los turcos contra uno de los favoritos para ganar la presente Champions.