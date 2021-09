Equipos de Rumanía saldrán con perros de adopción a sus partidos de fútbol

La Federación Rumana de Fútbol (FRF) ha impulsado un emotivo proyecto que busca hacer consciencia hacia la adopción y cuidado de los animales de la calle.

Es así, como la federación impulsó durante todo el año los futbolistas de la primera división ingresarán a la cancha, antes de cada partido, a los cachorros de una perrera municipal para concienciar a los ciudadanos sobre la adopción.

La idea ha sido muy aplaudida por las diferentes asociaciones animalistas del mundo pues en Rumanía miles de perros son abandonados en las calles o bien se encuentran en las perreras locales aguardando por algún dueño.

La asociación Save The Dogs confirmó el emotivo gesto bajo el nombre de la campaña Llena el vacío en tu vida.

“Sí, ¡todo es cierto! Muchos nos están escribiendo para pedir confirmación sobre la veracidad de esta noticia y es muy bueno decirles que sí, todo es verdad.

“El acuerdo, rubricado entre el condado de Ilfov y la Federación Nacional de Fútbol, se incorpora dentro de un proyecto más amplio destinado a fomentar la adopción de las perreras.

“Save the Dogs acoge con entusiasmo esta impresionante iniciativa, señal de un cambio de rumbo cada vez más impecable y necesario en un país al que estamos muy unidos”, indicó su cuenta oficial en Facebook.

Los primeros en hacer el ingreso con los perritos fueron los jugadores del Dinamo Bucarest en el clásico ante el FCSB, club que no se unió a la campaña pese a estar en casa.

Cada uno de los animales, aparte de estar vacunados y esterilizados, portaba un collar con su respectivo nombre para así facilitar el proceso de adopción.

Dinamo Bucharest's players carried dogs onto the field this weekend in an effort to help find them new homes 🐶 ❤️ pic.twitter.com/knyseNu9og