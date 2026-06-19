Epidemia de ébola se propaga rápidamente en la RDC, advierte la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este viernes que la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se está propagando rápidamente, pese al aumento de los esfuerzos para combatir el virus.

Según la OMS, los equipos sanitarios trabajan contrarreloj para hacer frente al agravamiento de la situación en el noreste del país.

"El brote sigue siendo grave" y está "evolucionando muy rápido", declaró Marie-Roseline Belizaire, responsable de emergencias para África en la OMS, quien alertó sobre una "transmisión acelerada".

En declaraciones a periodistas en Ginebra desde Bunia, capital de la provincia de Ituri, Belizaire añadió que percibe "una respuesta que se fortalece cada día".

El brote fue declarado el 15 de mayo. Sin embargo, la transmisión de la rara cepa Bundibugyo del virus pasó desapercibida durante un tiempo.

De acuerdo con el último informe de la OMS, hasta ahora se han confirmado 896 casos en la RDC, incluidos 232 fallecimientos. Además, se registraron 21 nuevos casos en las últimas 24 horas.

El brote se concentra en la provincia de Ituri, afectada por el conflicto, que acumula más del 90% de los casos conocidos. No obstante, también se ha extendido a las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur.

Belizaire señaló que la epidemia avanza con tal rapidez que las autoridades se han visto obligadas a acelerar la respuesta para no perder el ritmo.

Aun así, destacó avances significativos, como el aumento de la disponibilidad de camas para pacientes con ébola, que pasó de cero a más de 500.

Los equipos de vigilancia investigan actualmente cerca de 400 alertas diarias y tienen capacidad para realizar más de 2.000 pruebas cada día.

También se han intensificado los esfuerzos para rastrear los contactos de los casos confirmados, alcanzando ya al 75% de ellos.

La OMS indicó que es necesario localizar al 95% de los contactos para lograr controlar el brote.

El ébola se transmite por contacto estrecho con fluidos corporales infectados. Una mejor detección facilita que los equipos de respuesta realicen entierros seguros y dignos, reduciendo así el "riesgo muy elevado" asociado con la manipulación de cadáveres infectados por parte de familiares.

Situación En Uganda

La situación es muy distinta en la vecina Uganda, el único otro país con casos confirmados.

En ese país se han registrado 19 casos, incluidos dos fallecimientos. Además, 10 pacientes se han recuperado y no se han notificado nuevos contagios durante los últimos 12 días.