Internacional
Enviado especial de Trump se reunirá con Putin en Moscú
El presidente de EE. UU. dijo que Steve Witkoff, acompañado posiblemente por su yerno Jard Kushner, viajará la próxima semana a Rusia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes (25.11.2025) que su enviado especial Steve Witkoff viajará la próxima semana a Moscú para reunirse con el mandatario ruso Vladimir Putin y avanzar en la negociación que ponga fin al conflicto en Ucrania.
Trump aseguró que Witkoff irá probablemente acompañado por su asesor y yerno, Jared Kushner, pero no precisó la fecha de la reunión cuando fue preguntado al respecto por periodistas a bordo del avión presidencial.
El mandatario resaltó que no recibirá al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca de nuevo a menos que haya un acuerdo definitivo sobre la mesa.