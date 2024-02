Entre silencios y apoyo a la justicia, Brasil reacciona a condena contra Dani Alves

Consultados por la AFP, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y el Bahia, el club del nordeste de Brasil donde debutó como profesional, aseguraron que no se pronunciarán.

El exatacante se encuentra libre en su país a la espera de que se resuelva una solicitud del gobierno italiano para que pague la pena en Brasil, que no extradita a sus ciudadanos.

La condena "es una vergüenza más para el fútbol brasileño , que no para de encajar 7 a 1 dentro y fuera del campo", agregó el exatacante, en referencia a la derrota por ese marcador contra Alemania en la semifinal del Mundial de Brasil-2014 y otros recientes reveses deportivos e institucionales del balompié local.

"Con justicia se resguarda, se protege a la víctima. En estos casos tan públicos, se protege al conjunto de las mujeres", dijo a la AFP la diputada federal Maria do Rosário Nunes, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), cocreadora del protocolo "Não é Não" (No es no).