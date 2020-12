Entre obras y pandemia, un 'mercato' apático para Real Madrid y Barça

Después de pasar por una pandemia y un inicio de temporada irregular, el Real Madrid y el FC Barcelona abordan con incertidumbre el mercado de fichajes que se abre el 4 de enero en España: ¿Cómo atraer a los jugadores que hacen falta sin dinero? ¿Y cómo renovar a Sergio Ramos y Lionel Messi, quien todavía no ha "decidido" su futuro?

Con las cuentas muy afectadas por la pandemia de coronavirus y las costosas renovaciones de sus estadios, iniciadas el año pasado, los dos grandes clubes españoles, en plena reconstrucción, tendrán que tomar decisiones difíciles.

¿Necesita a alguien el Real Madrid?

De los dos mastodontes españoles, sin duda es el Real Madrid quien inicia este mercado en la posición más cómoda.

El equipo de Zinedine Zidane apenas se movió en el último mercado del inicio de curso. Solo se produjo el regreso de cedidos (Álvaro Odriozola, Martin Odegaard, Andriy Lunin) y algunas salidas.

La última gran contratación del club merengue fue Eden Hazard, que llegó a mediados de 2019 por cinco años y 115 millones de euros, pero se ha perdido unos cincuenta partidos desde su llegada por lesión.

Desde la pandemia, la directiva del club no deja de repetir que no habrá fichajes, ya que las cuentas se han visto muy afectadas: la 'Casa Blanca' cerró el ejercicio económico 2019-2020 hace unos días con un pequeño superávit de 313.000 euros (378.694 dólares). Lejos de los grandes beneficios registrados en los años anteriores. El club merengue ha ocupado muchas veces el primer puesto del palmarés de equipos con más ingresos del mundo, según la consultora Deloitte.

Con una plantilla de 25 jugadores, la enfermería vaciándose y los resultados deportivos mejorando (el Real Madrid pasó a octavos de final de la 'Champions como primero de su llave y en la carrera para conservar su título en LaLiga), se tiende a la estabilidad.

Sin embargo, algunos puestos podrían reforzarse: es el caso de la delantera, donde Karim Benzema, que brilla desde el inicio de campaña, no tiene un sustituto fiable.

Pero mientras el atacante del París SG Kylian Mbappé hace soñar a los socios desde hace meses, el Real debe renovar el contrato de su indispensable capitán Sergio Ramos (34 años), que termina en junio, sin mucho margen de maniobra para aumentar su salario.

Además, según la prensa española, el cuadro blanco se habría interesado últimamente en David Alaba (Bayern Múnich) para reforzar su carril izquierdo, mientras que Isco, apenas utilizado, está cerca de una venta.

El Barça, ¿o Messi o nada?

Por parte del Barça, las cuentas están en rojo pero hay una urgencia que persiste: renovar a la leyenda del club Lionel Messi, cuyo contrato finaliza el 30 de junio de 2021 y que será libre de negociar con otros clubes desde el 1 de enero para una eventual salida en verano (boreal).

"No he decidido nada", declaró el domingo el astro argentina en una entrevista a la televisión español La Sexta. "No lo sé todavía (...) El club está muy mal y será complicado devolverlo al nivel que estuvo (...) Pero yo soy entusiasta", afirmó.

Mientras que los socios azulgranas tienen que elegir nuevo presidente el próximo 24 de enero, algo que podría pesar en la decisión final del astro argentino, el club se encuentra en plena reorganización.

Pese a que la deuda del club se agravó con la pandemia, el nuevo entrenador, Ronald Koeman, designado en agosto, comenzó a mejorar los resultados y podría mostrarse activo en el mercado.

Según la prensa catalana, el cuadro culé querría desprenderse de Samuel Umtiti y se mostró interesado en hacer volver al joven defensa del Manchester City Eric García, formado en La Masía, y en fichar a Felipe, defensa brasileño del Atlético de Madrid.

La defensa es uno de los objetivos de Koeman, que vio cómo quedaba diezmada por las lesiones en los últimos meses. Los aficionados también quieren un '9' puro que supla al danés Martin Braithwaite.

Pero el problema es la situación económica: en 2019, el club catalán recibió un préstamo de 140 millones de euros (170 millones de dólares) a cinco años de un fondo de inversión estadounidense para ayudarle a saldar su deuda, y la directiva anterior también se endeudó en 815 millones de euros (1.039 millones de dólares) a 30 años con Goldman Sachs para completar el proyecto de renovación del Camp Nou.

"Será difícil traer jugadores porque hace falta plata y no la hay", resumió Messi el domingo.