Entre misterio y especulación: los inexplicables drones que sobrevuelan EE. UU.

Desde hace varios días, la costa este de Estados Unidos ha sido escenario de múltiples avistamientos de supuestos drones, un fenómeno que comenzó en noviembre cuando se detectó un objeto volador no tripulado cerca de una instalación militar en New Jersey. Los reportes se extendieron posteriormente a Maryland y Nueva York, generando una ola de dudas y teorías conspirativas entre la población.

Las redes sociales se han inundado de videos que muestran misteriosas luces brillantes en el cielo, desatando acaloradas especulaciones que van desde espionaje y ejercicios militares secretos hasta la posibilidad de vida extraterrestre.

Ante la creciente inquietud, el Gobierno estadounidense busca tranquilizar a la ciudadanía. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional ha declarado que no existe evidencia de que estos objetos representen una amenaza para la seguridad pública, sugiriendo que muchos de los supuestos drones reportados son, en realidad, aeronaves tripuladas convencionales.

FBI: miles de reportes recibidos

El portavoz enfatizó que no quieren descartar todos los informes como increíbles. Pero la magnitud de la actividad real de drones es "probablemente menor" que lo reportado. Según el FBI, se han recibido alrededor de 5.000 reportes. De estos, aproximadamente 100 han resultado relevantes, dijo un alto funcionario del FBI.

Además, la mayoría de los supuestos avistamientos de drones provienen de observaciones desde tierra, según informó un funcionario. Hay "muy, muy pocos" reportes de drones realizados por pilotos desde el aire. Muchos de los avistamientos reportados también se han ubicado cerca de grandes aeropuertos. Entretanto, las investigaciones están en curso, incluyendo el análisis de videos e interrogatorios a testigos.

Sin indicios de "intenciones maliciosas

Un representante del Pentágono informó de supuestos avistamientos de drones sobre dos instalaciones militares en New Jersey. "Este no es un problema nuevo para nosotros", dijo. No hay indicios de "intenciones maliciosas" o un "actor extranjero".

Según la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), hay más de un millón de drones registrados legalmente en Estados Unidos y miles de ellos vuelan en el cielo todos los días.

Trump también se pronuncia y exige derribarlos

Los supuestos avistamientos de drones han mantenido ocupado a EE. UU. durante días. El futuro presidente Donald Trump también ha intervenido en el debate.

"Avistamientos misteriosos de drones en todo el país. ¿Puede esto realmente ocurrir sin el conocimiento de nuestro Gobierno? No lo creo", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "¡Informen al público inmediatamente o derríbenlos!", exigió.

Mientras tanto, el Gobierno del presidente Joe Biden intenta calmar la situación. "No tenemos conocimiento de ninguna amenaza o actividades malintencionadas", afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en una entrevista con CNN. "Es común que personas que creen ver drones en realidad estén viendo aviones pequeños", explicó Mayorkas, quien también agregó que, por ejemplo, cualquier joven puede adquirir y operar drones fácilmente.

Por su parte, Biden insistió este martes (17.12.2024) en que los drones no suponen ningún peligro para la población. "Le estamos dando seguimiento de cerca, pero hasta ahora no hay sensación de peligro", declaró el mandatario al ser preguntado por la prensa en los jardines de la Casa Blanca. Biden agregó que "aparentemente no hay nada malo" pero las autoridades lo están "verificando".

Gobernador de New Jersey: más preguntas que respuestas

Sin embargo, algunos políticos locales en las regiones afectadas no quedaron satisfechos con las respuestas proporcionadas hasta ahora.

"Agradezco sinceramente el liderazgo de su Gobierno en este asunto, pero se ha demostrado que se necesitan más recursos para comprender completamente los antecedentes de estas actividades", escribió el gobernador de New Jersey, Phil Murphy, en una carta abierta a Biden.

La continua cobertura mediática sobre los supuestos drones ha generado más preguntas que respuestas y ha llevado a una serie de teorías conspirativas en internet, dijo el demócrata. El exgobernador de Maryland, Larry Hogan, también escribió en la plataforma X que había visto y filmado docenas de grandes drones en el cielo sobre su residencia en Davidsonville, Maryland.

Por su parte, la congresista republicana Marjorie Taylor Greene acusó al Gobierno de Biden de mentir. "Es una bofetada que el Pentágono siga diciendo al pueblo estadounidense que no sabe quién está volando los drones sobre New Jersey", dijo la congresista. "Creo que el Pentágono definitivamente lo sabe, pero solo están diciendo tonterías".

Objetos voladores misteriosos una vez más

Los supuestos avistamientos en el cielo recuerdan la aparición de un enorme globo de vigilancia chino sobre territorio estadounidense hace casi dos años. EE. UU. acusó a Pekín de un programa de espionaje a gran escala y derribó el globo. China rechazó las acusaciones y afirmó que era un globo meteorológico.

El Ejército estadounidense posteriormente derribó otros objetos voladores misteriosos sobre EE. UU. y Canadá. Más tarde, el Gobierno estadounidense dijo que al menos estos últimos objetos probablemente no eran objetos voladores de la flota de globos espía de China.

Según un informe de Der Spiegel, en las últimas semanas también han volado varios drones sobre instalaciones industriales sensibles en Alemania y la base militar estadounidense en Ramstein, Renania-Palatinado.

La revista de noticias citó un informe confidencial de las agencias de seguridad alemanas. Según el informe, hubo numerosos avistamientos de drones sobre las instalaciones de las fuerzas estadounidenses, que sirven como centro militar para los estadounidenses en Europa, durante las horas de la noche del 3 y 4 de diciembre. Una portavoz de la base confirmó los avistamientos a Der Spiegel. No se sabe si existe alguna conexión con los avistamientos en la costa este de EE. UU.