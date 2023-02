Entre Manuel Neuer y el Bayern, el idilio se marchita

4 de febrero de 2023, 10:41 AM

Munich, Alemania | "Como si me hubieran arrancado el corazón": la viva reacción de Manuel Neuer al cese del entrenador de porteros del Bayern Múnich, un amigo cercano, resume el inmenso foso que se ha abierto entre el club bávaro y su capitán, actualmente lesionado, y despojado de su estatus de intocable.

Gravemente lesionado practicando esquí (fractura de la parte inferior de la pierna derecha) el 9 de diciembre, días después de eliminación de Alemania en primera ronda del Mundial-2022, Neuer salió de su silencio en dos entrevistas acordadas al sitio deportivo The Athletic y al diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Tras once temporadas y media de servicios, el Bayern decidió el 24 de enero prescindir de Tapalovic, con efecto inmediato, hablando de "diferencias en la manera de llevar la colaboración" con su empleado.

"Fue para mí un golpe duro. Es como si me hubieran arrancado el corazón. Fue la experiencia más brutal de mi carrera, y he conocido muchas", dijo Neuer a The Athletic.