Entre amenazas y ataques, la guerra entre Irán y EE. UU. se enquista

La guerra en Oriente Medio continúa este jueves, con bombardeos de Estados Unidos y represalias de Irán contra aliados estadounidenses en el Golfo, pese al llamamiento de Pakistán, potencia mediadora, para reanudar las negociaciones.

"Los ataques continúan y son tan violentos que me tiemblan las manos", cuenta a la AFP Hani, un profesor iraní de 34 años que vive en la ciudad de Ahvaz, en el suroeste del país.

"Hubo al menos 11 o 12 explosiones. Tengo la impresión de que mis oídos van a explotar", añade.

Estados Unidos ha lanzado en las últimas 24 horas dos nuevas oleadas de bombardeos sobre Irán, que ha respondido atacando a países de la región aliados de Washington. Y es así desde hace varios días.

Ambos bandos se amenazan con la misma intensidad que hace meses.

Por el momento, las instalaciones petroleras y de gas del Golfo se han librado de la furia iraní, pero Teherán amenaza con reducir a la nada las infraestructuras de Oriente Medio si las suyas sufren ataques.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el martes que bombardearán los puentes y las centrales eléctricas del país si los iraníes no vuelven a la mesa de negociaciones.

Los enfrentamientos se reanudaron el 7 de julio tras unos ataques contra barcos en el Golfo, atribuidos a Irán.

Desde entonces, las hostilidades no tienen precedentes desde el alto el fuego de abril.

La guerra, desencadenada el 28 de febrero con los bombardeos israeloestadounidenses, ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha estremecido la economía mundial.

Pakistán, mediador entre las partes, exhortó este jueves a poner "fin a la violencia y reanudar las discusiones" en el marco del protocolo de acuerdo firmado a mediados de junio, que ahora ha quedado hecho añicos.

También pidió la "vuelta a la normalidad en el estrecho de Ormuz".

El pasado fin de semana, Irán bloqueó de nuevo esta vía marítima esencial para el tránsito mundial de hidrocarburos y, en represalia, Estados Unidos restableció el martes el bloqueo a los puertos iraníes.

Hospital evacuado

En el estrecho de Ormuz, el tráfico se ha reducido de forma muy notable, con solo 13 buques comerciales registrados el martes por la empresa de seguimiento marítimo Kpler.

Los precios del petróleo siguen estancados este jueves después del aumento registrado a principios de semana, con el barril de Brent en torno a los 85 dólares.

El ejército estadounidense afirma haber atacado objetivos militares "utilizados para amenazar a los barcos que transitan libremente por el estrecho de Ormuz".

Sin embargo, Irán asegura que el ejército estadounidense también ha atacado infraestructuras civiles, como el aeropuerto de Semnan, a 250 kilómetros de la capital.

Un hospital de Ahvaz, en el suroeste del país, tuvo que ser evacuado tras bombardeos estadounidenses en sus inmediaciones, denunciaron las autoridades iraníes, que calificaron la acción como un "ataque bárbaro".

Igualmente, se escucharon explosiones en varias ciudades costeras como Bandar Abbás y Shabahar, así como en la isla de Qeshm, informaron los medios estatales.

"No vivimos, sobrevivimos. Que Dios ponga fin a la guerra y después a los apuros económicos", suplica Nadin, una profesora de 27 años que vive en la provincia de Sistán-Baluchistán, en el sureste.

Teherán, por el momento, se ha librado de los bombardeos. En la capital, la vida sigue su curso a pesar de la activación, durante la noche, de sistemas de defensa antiaérea en los alrededores.

Más de 30 civiles han muerto desde que los enfrentamientos se reanudaron, según el último balance de las autoridades iraníes, que también comunicaron el fallecimiento de siete militares.

¿Quién será el próximo?

Irán replicó apuntando con drones a Baréin, Kuwait y Jordania.

"Todos los días me despierto preguntándome si la situación se calmará o empeorará", declaró a la AFP Mustafá Mohamed, un contable sudanés de 39 años que vive en Kuwait.

La guerra también se ha extendido a Irak, que condenó un "ataque de drones" cerca del consulado estadounidense en Erbil, en la región del Kurdistán. Se trata del primer incidente en la zona desde la tregua de abril.

En Teherán, junto a una pancarta con Donald Trump dentro de un ataúd, un gran panel rojo exhibido en un cruce proclama en inglés: "¿Quién será el próximo?" (Who is D nexT one?). Las letras D y T, iniciales del nombre del presidente estadounidense, aparecen escritas en mayúscula. La primera de ellas está estilizada para representar su característico mechón rubio.

Debajo figura el texto "lindseygraham", en referencia al senador republicano fallecido el 11 de julio y partidario de la ofensiva israeloestadounidense contra Irán.