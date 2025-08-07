Entran en vigor los aranceles de Trump en decenas de países

Los nuevos aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los productos de decenas de países entraron en vigor este jueves (07.08.2025).

Washington mantiene el mínimo universal del 10% impuesto en abril a los países a los que Estados Unidos exporta más de lo que importa, es decir con los que tiene superávit comercial.

En el caso contrario desde este jueves a las 06:01 CET comenzó a aplicar a sus socios entre el 15% (Unión Europea, Japón y Corea del Sur) y el 41% de tarifas aduaneras.

Desde la Casa Blanca y a través de sus redes sociales, Trump celebró la entrada en vigor de aranceles adicionales a decenas de economías.

En los primeros minutos del jueves, poco después de la medianoche en la costa Este de EE.UU., Trump publicó: "¡¡¡ES MEDIANOCHE!!! ¡MILES DE MILLONES DE DÓLARES EN ARANCELES FLUYEN HACIA ESTADOS UNIDOS AHORA!".

Amenazas se vuelven realidad

La entrada en vigor de los nuevos aranceles "recíprocos" materializa las amenazas aplazadas de una subida de gravámenes a la mayoría de los socios de EE.UU. y recrudece la guerra comercial librada por el mandatario estadounidense desde su regreso al poder en enero.

Este jueves entraron en vigor tanto los aranceles acordados con Reino Unido, China, Vietnam, Japón, Filipinas, Indonesia, Unión Europea (UE), Corea del Sur y Pakistán como las barreras unilateralmente impuestas por Washington a los países con los que no cerró acuerdos, incluidos la India, Suiza, Sudáfrica o Venezuela.

Según el magnate, estas nuevas tarifas buscan reducir el "gran déficit" de Estados Unidos frente a gran parte de sus aliados comerciales, que han debido negociar con Washington una rebaja de las tasas.

El nuevo esquema arancelario fue rubricado por Trump el pasado 31 de julio, un día antes de que terminara la tregua para negociar nuevos gravámenes que debía terminar originalmente el 9 de julio y luego extendió hasta el 1 de agosto.

En su orden ejecutiva, el mandatario aplazó por siete días la entrada en vigor de la gran mayoría de aranceles y anunció el monto que cobrarían a decenas de socios con los que no logró llegar a un acuerdo comercial.

Entre las excepciones a esta entrada en vigor de este jueves están México, que pactó una extensión de otros 90 días para continuar las negociaciones, y Canadá, cuyo aumento de aranceles del 25 al 35 % se aplica desde 1 de agosto.



