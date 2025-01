Enfermera argentina acusada de matar a cinco bebés dice que "no tienen pruebas" en su contra

Una enfermera acusada de matar a cinco bebés e intentar acabar con la vida de otros ocho en un hospital argentino en 2022 declaró este martes en la segunda audiencia del juicio en su contra que "no tienen pruebas" de su responsabilidad, reportaron medios locales.

Brenda Agüero, de 29 años, compareció por primera vez en el proceso que se inició el lunes en un tribunal de Córdoba (centro) y que tiene también a otros 10 imputados, entre exfuncionarios y profesionales de la salud.

"Las muertes de los bebés existieron. No lo voy a negar. No pueden bombardearme a mí cuando no tienen pruebas. La Justicia tiene que ser justa", dijo la imputada en uno de los pasajes de la indagatoria en la que, por consejo de su abogado, no respondió preguntas sobre la investigación.

En cambio, durante unos 45 minutos se limitó a hacer declaraciones sobre su vida personal y su vocación, y criticó en repetidas ocasiones a los medios de comunicación por la cobertura de su rol en el caso.

"Los periodistas se encargaron de hacerle creer al público una imagen de asesino serial", señaló.

La enfermera está acusada por "homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado" por inyectarle "una sustancia no compatible con la vida", como potasio o insulina, a bebés recién nacidos del hospital Neonatal Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba.

En el código penal argentino, el agravante de la "insidia" se aplica en casos en que el victimario recurre un engaño o artificio para cometer el daño.

De ser encontrada culpable, Agüero podría ser sentenciada a la pena de prisión perpetua.

De acuerdo con la investigación, todos los casos ocurrieron entre marzo y junio de 2022. Los bebés fallecidos habían nacido sanos y sus madres gozaban de buena salud en el momento del parto.

El proceso judicial abarca un total 13 casos, los cinco fallecidos y ocho recién nacidos que se salvaron por el rápido accionar del equipo médico del hospital.

En el juicio, que resolverá un jurado popular y demorará al menos seis meses, los demás acusados responderán por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de deberes.

Entre ellos, se encuentran un exministro y un exsecretario de Salud de Córdoba, además de la exdirectora del hospital.

El caso, ocurrido en el servicio de neonatología del principal centro de salud materno infantil de la provincia, conmocionó a la opinión pública.