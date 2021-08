En su lucha contra la pornografía infantil, Apple reaviva debate sobre privacidad de datos

Las herramientas reveladas por Apple para detectar mejor las imágenes sexuales que involucran a niños reavivaron el debate sobre el cifrado de datos y la privacidad, y hay quienes temen que estas nuevas tecnologías puedan ser utilizadas por los gobiernos.



Para el fabricante de iPhone, iPad e iMac, la iniciativa tiene como objetivo proteger a los más jóvenes de los depredadores que operan en Internet.



Se trata sobre todo de un punto de inflexión importante para la empresa, que hasta ahora resistía cualquier esfuerzo por debilitar su sistema de encriptado que previene que terceras partes accedan a datos privados



En una nota técnica, Apple aseguró que una de sus herramientas de detección de fotografías problemáticas, desarrollada por expertos en criptografía, es "segura y fue diseñada expresamente para preservar la privacidad del usuario".



Esa herramienta comparará las fotos cargadas en iCloud con las almacenadas en un archivo administrado por el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), una corporación privada estadounidense que combate la explotación sexual infantil. Apple asegura que no tiene acceso directo a esas imágenes.



"Este tipo de herramienta puede ser muy útil para encontrar pornografía infantil en los teléfonos de las personas, pero imagínense lo que podría hacer en manos de un gobierno autoritario", tuiteó Matthew Green, criptógrafo de la Universidad Johns Hopkins.



Otra herramienta, que puede escanear fotos recibidas o enviadas por menores a través de la mensajería iMessage, podría ser el primer paso para abrir "puertas traseras" en iPhones que puedan ser utilizadas por piratas informáticos o gobiernos, alertan expertos.



"Habrá una tremenda presión sobre Apple por parte de los gobiernos para extender esta capacidad de detección a otros tipos de contenido 'malo', y un gran interés de los piratas informáticos para encontrar formas de explotarlo", tuiteó Matt Blaze, investigador informático y criptográfico de la Universidad de Georgetown.



Apple no solo escaneará los datos alojados en sus servidores sino también los almacenados en el propio teléfono, denunció. Por lo tanto, "tendrá potencialmente acceso a todos nuestros datos".



Criminales y terroristas

Estas nuevas herramientas estarán disponibles en Estados Unidos a medida que se actualicen los sistemas operativos de los dispositivos de la marca Apple.



"Las nuevas protecciones para los niños implementadas por Apple cambian las cosas", dijo John Clark, director del NCMEC.



El grupo se había negado categóricamente a ayudar a la policía a acceder al contenido encriptado del teléfono celular de uno de los perpetradores de un ataque en el que murieron 14 personas, en 2015 en California.



Para el FBI, el hecho de que los mensajes estén encriptados de un extremo a otro y solo puedan ser leídos por remitentes y destinatarios protege a delincuentes y terroristas.



La red social Facebook estudia una forma de utilizar la inteligencia artificial para analizar el contenido de los mensajes sin descifrarlos, según el sitio The Information.



Para Will Cathcart, director de la aplicación de mensajería WhatsApp, adquirida por Facebook, el enfoque de Apple es "malo y un revés para la privacidad de las personas en todo el mundo".



Este sistema "puede escanear todas las fotos privadas en un teléfono (...). No es confidencial", tuiteó el viernes.



Los partidarios del cifrado argumentan que las autoridades ya tienen acceso a gran cantidad de "rastros digitales" y que cualquier herramienta que pueda desbloquear el cifrado podría ser explotada por actores maliciosos.



Para James Lewis, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, las nuevas herramientas de Apple permiten identificar contenido problemático sin tener que enviarlo directamente a las autoridades.



"Apple ha hecho todo lo posible para lograr un equilibrio entre la seguridad pública y la privacidad", pero para las agencias gubernamentales eso será siempre insuficiente, dijo.