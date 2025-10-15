"En casa no se pueden perder puntos", lamenta DT de Panamá tras empatar con Surinam

El técnico de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, lamentó este martes que su equipo no haya podido ganar de local a Surinam en la cuarta fecha de la eliminatoria final de Concacaf para el Mundial de 2026.

Panamá empató 1-1 en el tiempo de descuento en un duelo disputado en el Estadio Rommel Fernández, donde los locales tuvieron la posesión de la pelota y dispararon 28 veces a portería, aunque solo 8 fueron entre los tres palos.

"No es el resultado que esperábamos, íbamos por los tres puntos, creo que el equipo hizo un esfuerzo tremendo para sacar el mejor resultado posible", dijo Christiansen.

Según el estratega canalero, su equipo tuvo "ocasiones" para marcar, pero al final empató "y en casa no se pueden perder puntos", afirmó.

"Hemos perdido una oportunidad" para liderar la clasificación, pero "hay que felicitar al equipo contrario" porque "ha sido un equipo muy sólido y valiente que ha venido aquí a proponer y nos complicó en ciertos momentos", señaló Christiansen.

A falta de dos fechas, Surinam y Panamá encabezan el Grupo A con seis puntos, seguidos de Guatemala con 5 y El Salvador con 3.

Surinam cerrará la eliminatoria el 13 de noviembre ante El Salvador en casa y de visita ante Guatemala el 18, mientras que Panamá hará lo propio en territorio chapín y cerrará de local contra la escuadra salvadoreña.

"Al final, si no entra la pelota te quedas con cara de tonto o te quedas con un punto como ha sido este caso", aunque lo que hay que rescatar es que al anotar en el descuento "te da esperanzas" para los próximos partidos, declaró el seleccionador panameño.

"Ahora vamos a afrontar los dos partidos que vienen en el mes de noviembre con toda la ilusión y ganas, hay que ser positivo", añadió Christiansen.



