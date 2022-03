Empiezan a llegar imágenes de catastrófico accidente en China

Un avión de la compañía China Eastern Airlines con 132 pasajeros se estrelló este lunes en el suroeste de China, tras una brutal caída de 8.000 metros, un accidente aéreo que podría resultar el más mortífero en este país desde 1994.

Imágenes de la catástrofe empezaron a llegar a las redes sociales, mostrando un incendio forestal que habría sido ocasionado por el impacto (ver video adjunto).

Video footage taken by local villagers shows the aftermath of a plane crash in south China on Monday. The Boeing 737 crashed with 132 people on board.



CGTN has the latest updates: https://t.co/KenJaQ0l9O pic.twitter.com/JMHh7viEeA — CGTN (@CGTNOfficial) March 21, 2022

La televisión china CCTV también publicó imágenes de los bomberos dirigiéndose al lugar a través de un área montañosa, bordeada por árboles. Los equipos de rescate lograron extinguir las llamas.

"Todos los residentes tomaron la iniciativa de ayudar en el rescate. Todos fueron a la montaña", dijo a la AFP por teléfono un comerciante, Tang Min, que vive a unos cuatro kilómetros del lugar del impacto.

In pictures: Rescue operation underway for crashed plane #MU5735.



According to the on-site reporter from China Media Group, the location of the #Boeing737 airplane crash site is in a mountainous area with limited access and poor connection. pic.twitter.com/kUohkTnUNS — CGTN (@CGTNOfficial) March 21, 2022

Otro residente de la zona le dijo un medio local que el avión involucrado en el accidente había quedado "pulverizado". Además, que había visto áreas forestales cercanas destruidas por el fuego causado por el aparato al estrellarse contra la ladera de la montaña.



Más de seis horas después del desastre, seguía sin haber balance de muertos; pero, a tenor de las circunstancias del accidente, parecía poco probable que alguien hubiera salido con vida.

En un comunicado, China Eastern Airlines "rindió homenaje" a los "muertos" del desastre.

El rastreador de vuelos FlightRadar24 no ofrecía más datos para el MU5735 después de las 14H22 locales, cuando sobrevoló Wuzhou. La web muestra cómo el avión había caído bruscamente desde una altitud de 8.900 metros hasta 1.000 en tres minutos, último dato disponible.

The latest on #MU5735 plane crash:

- 132 on board (123 passengers, nine crews)

- Several batches of rescuers arrive at crash site

- Casualties number remains unknown, rescue operations are underway

- China Eastern Airlines halt all Boeing 737-800 flights pic.twitter.com/1hGSmAgFdu — CGTN (@CGTNOfficial) March 21, 2022

El Boeing 737 viajaba desde la ciudad de Kunming hacia la metrópolis de Cantón, pero "perdió el contacto cuando se encontraba sobrevolando la ciudad de Wuzhou", en la región montañosa de Guangxi, según un comunicado de la administración de aviación civil de china (CAAC).

"En este momento, se confirma que el vuelo se ha estrellado", dijo la CAAC, y agregó que había activado su respuesta de emergencia y que había enviado un equipo de rescate al lugar.

La aeronave transportaba a 123 pasajeros y nueve miembros de la tripulación, en total 132 personas, si bien previamente los medios chinos habían mencionado 133 almas a bordo.

El presidente chino Xi Jinping --en una muy poco usual reacción-- dijo estar "conmocionado" y pidió una investigación para que "se determinen las causas del accidente lo antes posible".

En los últimos años, China ha destacado por unos envidiables estándares de seguridad aérea, en un país repleto de aeropuertos recién construidos y cubierto por nuevas aerolíneas establecidas para atender el crecimiento vertiginoso del país en las últimas décadas.

El último gran accidente aéreo de un vuelo comercial en China fue en agosto de 2010, con un saldo no confirmado de 42 víctimas.

