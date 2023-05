Emotivo funeral de madre que salvó a su hija de estampida en El Salvador

23 de mayo de 2023, 5:56 AM

Desde la noche del domingo la barra de Alianza colocó un "altar" con flores y velas en una pared del estadio Cuscatlán para rendir un homenaje a las víctimas, y además ha asistido al funeral de las víctimas.



Alrededor del féretro de Leslie rodeado de flores, la barra aliancista cantó y agradeció su lealtad al club.



"Leslie fue aficionada de toda la vida de Alianza, su muerte nos ha marcado mucho (...) Vamos a seguir siendo aliancistas porque el equipo no tiene nada que ver", comentó Yajaira.



"Pienso que (la tragedia) fue un descuido de las autoridades y de la afición que estaba ordenadamente, y no sé qué les pasó, se desesperaron porque el partido había empezado", dijo.



Este lunes en la misma comunidad Beatriz de Ciudad Delgado fue velado Nestor Alas, otra de las víctimas fatales.



Los jugadores de Alianza también decidieron acudir a las diferentes honras fúnebres para expresar "el sentido pésame", declaró a la AFP el defensa Henry Romero, de 31 años.



"Es un momento difícil que hemos vivido todos. Nosotros lo vivimos en el estadio, lastimosamente (la tragedia) pasó y hay que darle mucha fuerza y fortaleza a la familia", exclamó Romero al participar en el funeral de Leslie.



De cara al futuro, según Romero, "se tiene que tener cuidado para que no se vuelvan a repetir esas cosas porque al final es el aficionado común el que sale afectado en esto que hemos vivido".



Aplauso de despedida