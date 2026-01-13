Embajada virtual de Estados Unidos en Irán: “¡Salgan del país ahora!”

La Embajada virtual de Estados Unidos en Irán emitió este lunes una alerta urgente a sus ciudadanos para que abandonen el país de inmediato, en medio de un clima de creciente tensión por las protestas que se intensifican en diversas ciudades.

"Las manifestaciones podrían tornarse violentas y conllevan un alto riesgo de arrestos y heridos. El Gobierno iraní ha reforzado las medidas de seguridad, cerrado carreteras, interrumpido el transporte público y bloqueado el acceso a internet, tanto en redes móviles como fijas. Además, varias aerolíneas han limitado o cancelado vuelos hacia y desde Irán, suspendiendo servicios hasta el viernes 16 de enero", publicó la embajada.

Recomendaciones de seguridad

La embajada exhortó a los ciudadanos estadounidenses a:

Salir de Irán inmediatamente , con un plan independiente del gobierno estadounidense.

, con un plan independiente del gobierno estadounidense.

Si no es posible, buscar refugio seguro en su residencia o en otro edificio, con provisiones básicas de alimentos, agua y medicamentos.



Evitar manifestaciones, mantener un perfil bajo y estar atentos al entorno.



Seguir las noticias locales y ajustar planes según la situación.



Mantener teléfonos cargados y comunicación constante con familiares.



Inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir actualizaciones de seguridad.

Riesgos para ciudadanos estadounidenses

La embajada advirtió que las personas con doble nacionalidad estadounidense e iraní deben salir únicamente con pasaporte iraní, ya que Teherán no reconoce la doble nacionalidad y trata a estos ciudadanos como iraníes. "Mostrar un pasaporte estadounidense o vínculos con EE. UU. puede ser motivo de interrogatorio, arresto o detención", sostuvieron en el comunicado.

Fronteras disponibles

La embajada emitió una lista de fronteras donde los ciudadanos estadounidenses pueden salir de Irán:

Armenia: El cruce terrestre en Agarak/Norduz permanece abierto. Los estadounidenses pueden ingresar con pasaporte válido y permanecer hasta 180 días sin visa.

El cruce terrestre en Agarak/Norduz permanece abierto. Los estadounidenses pueden ingresar con pasaporte válido y permanecer hasta 180 días sin visa.

Turquía: Los pasos fronterizos de Gürbulak/Bazargan, Kapıköy/Razi y Esendere/Serow están habilitados.

Los pasos fronterizos de Gürbulak/Bazargan, Kapıköy/Razi y Esendere/Serow están habilitados.

Turkmenistán: La entrada requiere autorización especial del gobierno turkmeno, gestionada por la Embajada de EE. UU. en Asjabad.

La entrada requiere autorización especial del gobierno turkmeno, gestionada por la Embajada de EE. UU. en Asjabad.

Azerbaiyán: La entrada desde Irán ha sido restringida en periodos de alta tensión, por lo que se recomienda considerar rutas alternativas.

La embajada recordó que Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas ni consulares con la República Islámica de Irán. En su lugar, el gobierno suizo, a través de su embajada en Teherán, actúa como potencia protectora de los intereses estadounidenses en el país.