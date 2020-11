Embajada saudita en La Haya es blanco de disparos, que no dejan víctimas

La embajada de Arabia Saudita en La Haya fue blanco de disparos este jueves que no provocaron heridos, informó la policía holandesa.



"Fue poco antes de las 06H00 (05H00 GMT). Recibimos un mensaje diciendo que había habido disparos contra el edificio en La Haya. No hay heridos", dijo la policía en la red social Twitter.



Varios casquillos de bala se encontraron en el lugar, agregó la policía a la agencia de prensa holandesa ANP.



Los medios locales mencionaron unos 20 impactos de bala y mostraron fotos de agujeros en las ventanas.



La agresión no ha sido reivindicada y se abrió una investigación.



Este incidente se produce un día después del atentado con explosivos en Yedá, en Arabia Saudita, durante una ceremonia por el aniversario del armisticio del 11 de noviembre de 1918 en presencia de diplomáticos occidentales. En el atentado hubo dos heridos: un empleado del consulado griego y un policía saudita.