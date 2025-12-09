Elevan a 30 la cifra de heridos por el terremoto en Japón

Al menos 30 personas resultaron heridas a causa del terremoto de magnitud 7,5 que golpeó el lunes el norte de Japón, informó el martes (09.12.2025) la primera ministra Sanae Takaichi.

"Hasta el momento hemos recibido informes de 30 heridos y un incendio en una vivienda, y seguimos trabajando para evaluar el alcance de los daños", dijo la mandataria a su llegada al Kantei, la sede del Gobierno central en Tokio, en declaraciones a la prensa retransmitidas por la cadena pública NHK.

Aunque la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) levantó la alerta de tsunami, Takaichi instó a la población a permanecer preparada para potenciales evacuaciones como la de las últimas horas, que afectaron puntualmente a más de 20.000 personas.

La JMA emitió una alerta de tsunami que afectó a las costas del Pacífico del archipiélago, donde se observaron subidas de la marea de hasta 70 centímetros.

El terremoto se produjo a las 23:15 del lunes (14:15 GMT) en el mar frente a la prefectura de Aomori (noreste) con epicentro a 50 kilómetros de profundidad y una magnitud preliminar de 7,6, revisada posteriormente a 7,5.

El sismo alcanzó el nivel 6 superior en la escala sísmica nipona de 7 niveles en el noreste de territorio, centrada en medir la agitación sobre la superficie y su potencial destructivo.

Hasta primera hora de este martes se habían producido al menos 15 temblores de magnitud superior a 3, entre ellos uno de 6,4 a las 6:52 (21:52 GMT del lunes), aunque los daños sigue evaluándose.

Suspenden parcialmente servicio del tren bala

La empresa ferroviaria East Japan Railway (JR East) suspendió parcialmente este martes las operaciones de algunos de sus servicios de tren bala "shinkansen", los de alta velocidad, en el norte del territorio para realizar inspecciones de equipos tras el fuerte terremoto.

Los servicios quedaron suspendidos hasta nuevo aviso en la línea Tohoku entre la ciudad de Morioka, en la prefectura de Iwate, y Shin-Aomori, en la vecina prefectura de Aomori, indicó la compañía en un comunicado, área donde tuvo el epicentro el temblor y donde las autoridades continúan evaluando el alcance de los daños.

El archipiélago japonés no experimentaba un terremoto de esta magnitud desde el sismo de 7,6 del día de Año Nuevo de 2024 en la península de Noto, un área rural y envejecida de la zona centro de la costas del mar de Japón, por el que varias localidades resultaron gravemente devastadas y alrededor de 400 personas perdieron la vida.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre frecuentes terremotos, por lo que sus infraestructuras están diseñadas para aguantar temblores.