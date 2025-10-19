El United reconquista Anfield y el Liverpool cae en picado

Liverpool, Reino Unido | El Manchester United conquistó Anfield por primera vez desde 2016 para infligir al Liverpool su cuarta derrota consecutiva (1-2), este domingo en un duelo vibrante, pleno de ocasiones, que decidió un cabezazo de Harry Maguire.

Después de las derrotas contra Crystal Palace, Galatasaray -en Champions- y Chelsea, el equipo dirigido por Arne Slot continuó su caída en picado frente a su gran rival del norte de Inglaterra en la octava jornada.

Tras su triunfo los Red Devils son novenos con 13 puntos. Es la primera vez que el técnico portugués Ruben Amorim consigue dos victorias consecutivas en Premier League desde su llegada al banquillo hace once meses.

El Liverpool es cuarto con 15 puntos, los mismos que el Bournemouth (3º), mientras que el Manchester City (2º) tiene uno más y el Arsenal (1º) se distancia cuatro del vigente campeón.

"Es un tiempo interesante porque tenemos que mantenernos unidos, no sólo como jugadores sino como club, y los aficionados que quieren que ganemos", pidió el capitán de los Reds Virgil van Dijk.

"Cuando las cosas se ponen difíciles es importante que conservemos la mentalidad de apoyarnos mutuamente. Es una temporada larga", añadió el central neerlandés.

- Gakpo, gol y tres palos -

La noche ya empezó mal para los Reds, cuando un choque en el centro del campo entre Van Dijk y Alexis Mac Allister -que jugó el resto del partido con un gorro de protección- propició la jugada que finalizó en el 1-0 marcado por el camerunés Bryan Mbeumo tras solo 62 segundos.

Incisivo en la segunda parte, el Liverpool encontró premio con un remate de Cody Gakpo (78') casi a puerta vacía tras pase de Federico Chiesa, que había entrado como revulsivo.

A pesar de marcar y de liderar el ataque de los Reds, Gakpo lamentará las tres ocasiones en las que se topó con los postes, dos disparos (21' y 50') y el rechace en un centro (32').

Maguire apareció en el minuto 84 con un cabezazo que silenció Anfield.

"Significa mucho... Ellos habían sido superiores los últimos años y no le habíamos dado a nuestros aficionados suficientes días como hoy. Ha pasado mucho tiempo hasta poder venir a este estadio y llevarnos los tres puntos", dijo Maguire.

Para su técnico Amorim "ganar en la cancha del campeón y de nuestro mayor rival es muy importante".

- Buendía da el triunfo al Aston Villa -

Antes, con un golazo del centrocampista argentino Emiliano Buendía, el Aston Villa se impuso 1-2 en su visita al Tottenham.

Los Spurs, que arrancaron el partido por delante en el marcador gracias a un gol del uruguayo Rodrigo Bentacur (5'), terminaron perdiendo tras los potentes disparos de Morgan Rogers (37') y Buendía (77').

Fue la segunda derrota del Tottenham en Premier League. El equipo entrenado por el danés Thomas Frank arrancó el fin de semana en el podio, pero cae hasta la sexta posición, perjudicado por el resto de resultados de la jornada, igualad con el Chelsea (5º), ambos a cinco unidades del Arsenal.

Por su parte el Aston Villa (10º, 12 puntos) tiene una dinámica inversa. Los hombres de Unai Emery encadenan una tercera victoria consecutiva en Premier League, luego de no haber sumado ninguna durante las cinco primeras fechas.

El club de Birmingham protagonizó una segunda mitad mejor que la de los locales, y selló la victoria con un bonito gol.

Desde el círculo central, Matty Cash envió un balón largo hacia la banda derecha, donde Lucas Digne lo bajó y se la dejó de cara a Buendía. El argentino golpeó con potencia y precisión para amarrar los tres puntos en el norte de Londres.

El Tottenham visitará el martes al Mónaco en Liga de Campeones, mientras que el Aston Villa viajará el jueves a Países Bajos para medirse al G.A. Eagles en Europa League.

La octava jornada de la Premier League se cierra el lunes con el West Ham-Brentford.