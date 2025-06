El temor de Italia a quedar fuera de un tercer Mundial acaba con Spalletti

Los malos resultados y sobre todo el temor a quedar fuera del Mundial por tercera ocasión consecutiva ha acabado con la etapa de Luciano Spalletti al frente de la selección italiana, a la que dirigirá por última vez el lunes frente a Moldavia.



Ha sido el aún seleccionador de la Azzurra el que soltó la bomba este domingo en conferencia de prensa: "Hablamos el sábado con el presidente de la Federación Italiana y me anunció que seré destituido de mis funciones de seleccionador de la Nazionale", dijo el técnico, dos días después de la derrota 3-0 contra Noruega en Oslo.



"Esto me disgusta. Teniendo en cuenta la relación entre ambos, yo no tenía ninguna intención de abandonar. Sobre todo cuando las cosas van mal, prefiero seguir y hacer mi trabajo", señaló el técnico.



"Es un cese y lo tengo que aceptar"

"Se trata de un cese y lo tengo que aceptar (...) Siempre he estado al servicio de la patria y quiero facilitar el futuro del equipo nacional. Creo que es justo buscar algo mejor", zanjó el entrenador de 66 años, cuyo balance al frente de la tetracampeona del mundo es de 11 victorias, seis empates y seis derrotas.



Spalletti tomó las riendas de la Nazionale en agosto de 2023 tras la sorprendente salida de Roberto Mancini, que se marchó a dirigir a Arabia Saudita tras haber llevado a la Azzurra al título en la Eurocopa en 2021.



La alegría por la victoria 3-1 en París frente a Francia en septiembre pasado en la Liga de Naciones dejó paso a la desilusión, con la derrota frente a los 'Bleus' en casa (3-1) y la eliminatoria perdida frente a Alemania en cuartos de final de la Nations (1-2, 3-3).



Pero lo que ha colmado el vaso es el tropiezo en Oslo en el primer partido para los italianos de clasificación para el Mundial y, sobre todo, la pobre imagen dada por el equipo, calificada por el propio exentrenador del Nápoles como "desastre".



Con ese resultado, Noruega suma 9 puntos en tres partidos jugados y tiene una diferencia de 15 goles ocn respecto a Italia en la pelea por la primera plaza del grupo I de clasificación europea, la única que garantiza un boleto directo para la cita mundialista.



Los tifosi temen quedarse fuera del Mundial por tercera ocasión consecutiva y el diario La Gazzetta dello Sport tituló su portada del sábado con un contundente "Basta!".



Derrota "inaceptable" en Oslo



No obstante, el anuncio de Spalletti contrasta con las declaraciones del presidente de la Federación Italiana (FIGC), Gabriele Gravina, horas antes en otra conferencia de prensa en la que manifestó seguir creyendo "en el equipo y en este proyecto" de Spalletti, pese a la derrota en Noruega que complica la clasificación de la Azzurra para el Mundial del próximo año.



"Vamos a participar en el próximo Mundial, aún quedan muchos partidos por jugar", declaró un Gravina que definió al seleccionador como alguien "extraordinario" y "noble" que está siendo objeto de "ataques que no merece" por parte de la prensa.



No obstante, el patrón del fútbol italiano calificó de "inaceptable" la derrota en Oslo, con tres goles encajados en la primera parte de un partido en el que los italianos no fueron rivales para los nórdicos.



"Si él o yo somos responsables de algo, es quizás de no haber logrado hacer comprender a los futbolistas lo que es el orgullo de llevar la camiseta azzurra", insistió.