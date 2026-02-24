El sorprendente Bodo/Glimt elimina en Champions al Inter de Milán

El Bodo/Glimt protagonizó este martes una de las grandes sorpresas de esta edición de la Champions al imponerse 2-1 al Inter de Milán en San Siro (3-1 en la ida) y certificar su boleto a octavos de final.

El modesto equipo noruego del Círculo polar ártico ha ganado desde el inicio de la competición al Manchester City y al Atlético de Madrid, además del conjunto nerazzurro, finalista en 2025.

Los noruegos Jens Hauge (58') y Håkon Evjen (72') marcaron para el Bodo, antes de que Alessandro Bastoni (76') recortase para el Inter.

Los escandinavos continuarán su epopeya en esta Champions enfrentándose en octavos al Manchester City o al Sporting de Portugal.

Cuatro veces campeón del campeonato noruego en los últimos años, y semfinalista de la última Europa League, el club de la ciudad de Bodo protagonizó una de las grandes gestas de esta Champions al eliminar al vigente subcampeón y actual líder de la Serie A italiana, un club con tres "Orejonas" en sus vitrinas.

Por su parte, casi sin opciones en LaLiga, el Atlético de Madrid brilla en los torneos al KO. Con su victoria este martes ante el Brujas (4-1; 3-3 en la ida), con triplete del noruego Alexander Sorloth, los hombres de Diego Simeone sellaron su pase a octavos de Champions, donde les espera un rival inglés.



En los otros dos partidos del día se cumplieron los pronósticos y avanzaron a octavos los dos favoritos, que habían ganado fuera de casa en la ida.

El Newcastle venció 3-2 al Qarabag de Azerbaiyán (9-3 en el global de la eliminatoria), y el Bayer Leverkusen empató a cero ante Olympiakos (2-0 en el global).

El viernes se efectuará el sorteo de los octavos de final será este viernes 27 de febrero.



