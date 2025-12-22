El pulso Trump-Maduro pasa por el petróleo de Venezuela

La escalada de Estados Unidos contra buques cargados con petróleo de Venezuela amenaza con frenar la producción y asfixiar su economía, al tiempo que alimenta la teoría recurrente del chavismo: Donald Trump busca derrocar a Nicolás Maduro para controlar las riquezas del país.



Estados Unidos movilizó una gigantesca flota militar al Caribe para lo que primero se vendió como una operación contra el narcotráfico y ahora incluye dos confiscaciones militares de petroleros y un bloqueo a este tipo embarcaciones desde y hacia venezuela cuando se trata de buques sancionados.



Trump ha dicho que Maduro tiene los días contados y que no descartaba una guerra con Venezuela.



Maduro "sabe exactamente lo que quiero", señaló el mandatario al canal NBC. ¿Es petróleo?



Viejo proveedor



Estados Unidos explotó por décadas el petróleo de Venezuela, desde los primeros descubrimientos en la década de 1920 hasta la nacionalización en 1976.



Muchas refinerías estadounidenses fueron diseñadas de hecho para procesar este tipo de crudo, conocido como pesado y extrapesado por su alta densidad.



Venezuela produce casi un millón de barriles por día y Chevron es el único autorizado a llevar su petróleo de Venezuela a Estados Unidos, en medio de un embargo que impuso el propio Trump en 2019.



Son aproximadamente unos 200.000 barriles, explicó una fuente del sector a la AFP. Viajan en buques no sancionados, a salvo de las operaciones militares.



Un primer buque fue interceptado el 10 de diciembre y llevado a Estados Unidos con su carga. Eran 1,9 millones de barriles, según Maduro, que tachó la operación de "piratería naval criminal".



Una segunda embarcación fue detenida el sábado y la Guardia Costera estadounidense reportó una persecución de una tercera, sin precisar detalles.



Alcance del bloqueo



Trump ordenó bloquear buques sancionados, pero analistas advierten que la medida es vaga y puede afectar cualquier barco con crudo venezolano, salvo los que trabajan para Chevron.



Venezuela exporta unos 500.000 barriles en el mercado negro, principalmente a Asia, dijo Juan Szabo, consultor y exvicepresidente de la estatal PDVSA.



El segundo barco incautado no estaba de hecho en la lista negra de Estados Unidos, según una revisión de la AFP que determinó que el tanquero no aparece en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de empresas e individuos sancionados.



La política no es rigurosa: algunos buques han pasado sin problemas, pero el riesgo puede elevar fletes o alejar navieras, señaló Szabo.



PDVSA asegura que las exportaciones siguen normalmente, un punto clave ante la baja capacidad de almacenamiento existente, de apenas dos a tres días, según la fuente.



"Si hay un verdadero bloqueo, la producción se detendrá muy rápido como en la gran huelga de 2002", explicó en relación al paro en protesta contra el entonces presidente Hugo Chávez.



Geopolítica



El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene prevista una reunión sobre el tema para el martes.



La presión de Estados Unidos sobre Maduro comenzó en septiembre con el bombardeo de embarcaciones que vincularon a un supuesto cartel encabezado por el gobernante izquierdista. Van más de 100 muertos en estas operaciones contra las llamadas "narcolanchas".



Carlos Mendoza Potellá, profesor de Economía energética en Venezuela, ubicó los acontecimientos alrededor del petróleo venezolano en lo que bautizó como la "Doctrina Trump", en la que Estados Unidos "se reserva América" en el marco de su nueva estrategia de seguridad.



"Esto no es solo petróleo, es el reparto del mundo" con China y Rusia, añadió. "Somos la primera instancia, la primera demostración de ese poder", afirmó.



El gobierno de Venezuela denuncia desde los tiempos de Chávez la ambición estadounidense sobre las mayores reservas de crudo del planeta.



Trump ya buscó sin éxito la caída de Maduro en su primer gobierno con una política de máxima presión mediante sanciones.



Golpe a la billetera



El bloqueo suma presión a la ya golpeada economía de Venezuela, que este año cerrará con hiperinflación.



Los venezolanos no paran de hablar del despliegue militar estadounidense, aunque en susurro, temerosos de terminar en prisión. Algunos esperan un bombardeo que ponga fin a 26 años de chavismo, y otros temen que el aislamiento conduzca de vuelta a aquellos días en que había que hacer largas filas para comprar café o azúcar.



Szabo calcula que las exportaciones caerán 45% en los próximos cuatro meses, lo que representa un golpe a la billetera del Estado.



En marzo y abril "el ingreso en divisas será una tercera parte de lo que era cuando ya estaba en crisis" el país, advirtió. "Va a haber un encarecimiento enorme".

