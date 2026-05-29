El plan israelí de ampliar su control sobre Gaza significa que "más niños sufrirán", advierte la ONU

La ONU advirtió este viernes que el plan israelí de tomar el control del 70% de la Franja de Gaza aumentará con toda seguridad el sufrimiento de los niños, ya afectados por graves problemas de hacinamiento.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el jueves haber ordenado al ejército tomar el control de más territorio en la Franja de Gaza, desafiando los términos del frágil alto el fuego que entró en vigor en octubre.



Según explicó, el ejército controlaba el 50% del territorio bajo los términos del alto el fuego y luego avanzó hasta hacerse con el 60%.



"Mi directiva es avanzar hacia el 70%", afirmó.



Pero el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió que esta medida agravaría la crisis sanitaria entre los niños del territorio palestino devastado por la guerra, ya afectados por la falta de alimentos, agua y acceso a higiene.



Incluso antes de los ataques del 7 de octubre de 2023 del movimiento Hamás contra Israel, que desencadenaron la guerra en Gaza, el territorio ya era "uno de los lugares más densamente poblados del mundo", explicó el portavoz de Unicef Salim Oweis.



Hoy, "la población ha sido comprimida en el 40% del espacio que les queda, refugiándose entre edificios destruidos, escombros y acumulación de residuos sólidos", señaló, añadiendo que "no queda espacio accesible para retirar esos desechos".



"Los efectos ya son claramente visibles: niños con infecciones respiratorias, diarrea acuosa aguda y más de la mitad de los hogares reportando enfermedades cutáneas".



"Pulgas, piojos y sarna son comunes", añadió, señalando también numerosos casos de mordeduras de ratas a niños pequeños e incluso bebés en tiendas de campaña y refugios.



Si Israel toma más territorio, eso significará perder acceso a puntos de servicios y a zonas de difícil acceso donde viven familias y niños, explicó Oweis.



"Esto solo significará que más niños sufrirán", subrayó.

