El partido que terminó en caos por la expulsión de Pelé en Bogotá

Pelé "se me vino encima y me dijo de todo", recordó "el Chato" en distintas entrevistas antes de su muerte, en 2017.

​

La batalla fue desigual. "De 28 personas que tenía la delegación brasileña me agredieron 25. Los únicos que no me pegaron fueron el médico, el periodista (del equipo) y Pelé", le contó Velásquez al escritor Salcedo.

"En la Copa Libertadores de 1970 fui designado para un partido de semifinales entre Universidad de Chile y Nacional de Montevideo, en cancha neutral, en Porto Alegre. Me hospedé en el Hotel Plaza de Copacabana y cuando llegué, me encontré a Pelé parado en la recepción. Fui a saludarlo y me dijo: 'Oh, Velásquez bandido', y me abrazó", recordó el exárbitro, así como la relación de amistad que surgió con el 'Rey' tras ese abrazo.