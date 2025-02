El papa "no está fuera de peligro" y permanecerá hospitalizado al menos diez días más

El papa Francisco, hospitalizado desde hace una semana por una neumonía, no está "fuera de peligro" y permanecerá ingresado "al menos toda la próxima semana", aunque no está conectado a ninguna máquina y hace bromas, informaron sus médicos este viernes.



"El papa no está fuera de peligro", afirmó el doctor Sergio Alfieri en el hospital Gemelli de Roma, donde el pontífice de 88 años está ingresado desde el viernes pasado. Por eso se aconseja, "por prudencia", mantenerlo hospitalizado "al menos toda la próxima semana", añadió.



La hospitalización del jefe de la Iglesia católica, la cuarta desde 2021, ha atizado las conjeturas sobre su futuro, aunque los médicos aseguraron este viernes que está bromeando y no está conectado a ninguna máquina.



El Vaticano informó que el jesuita argentino había pasado otra noche sin incidentes y que en la mañana "se levantó y desayunó". El papa recibe estos días a sus colaboradores más cercanos, lee, firma documentos y hace llamadas telefónicas, indicó la Santa Sede.



"Si lo enviamos a Santa Marta [la residencia del papa en el Vaticano] volverá a trabajar como antes", argumentó el médico Alfieri. Los doctores le han insistido que debe bajar el ritmo.



Jorge Bergoglio ingresó en el hospital el viernes pasado debido a una neumonía bilateral, una infección del tejido pulmonar potencialmente mortal. Pero en los últimos días, el Vaticano informó de que su estado de salud había mejorado.



"Por el buen camino"

"El estado clínico del Santo Padre mejoró ligeramente. Está apirético [sin fiebre] y sus parámetros hemodinámicos [circulación sanguínea] siguen estables", indicó la Santa Sede en su parte médico del jueves por noche.



El pontífice, añadió, recibió la Eucaristía y se dedicó a sus actividades profesionales.



Los cardenales también se mostraron positivos y aseguraron que va "por el buen camino".



La hospitalización de Francisco reavivó la preocupación por su estado de salud, ya que el pontífice pasó por una serie de problemas en los últimos años, desde operaciones de colon y del abdomen hasta dificultades para andar.



La inquietud sobre su salud fue en aumento tras la difusión de falsas informaciones en redes sociales, sobre todo en X, que reportaban su muerte en varios idiomas.



"Sé que algunos por ahí dicen que ha llegado mi hora, ¡siempre me traen mala suerte!", respondió Francisco, según la prensa italiana, a la primera ministra italiana Giorgia Meloni cuando lo visitó esta semana.



La hospitalización del líder espiritual de 1.300 millones de católicos y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, también avivó las especulaciones sobre su capacidad para continuar en el cargo.



El derecho canónico, sin embargo, no prevé ninguna disposición en caso de un problema que altere su lucidez.



"Amo inmensamente a este papa", declaró a AFP Gege Gerald, un diácono suizo, en la plaza de San Pedro, resumiendo los sentimientos de muchos fieles. "Sé que ha hecho mucho bien a la Iglesia, y que hará aún más".



El obispo de Roma recibió numerosos mensajes de parte de simpatizantes del mundo entero, responsables políticos y religiosos, fieles o dibujos de niños.



A pesar de los reiterados problemas de salud de los últimos años, el papa Francisco, conocido por su fuerza de carácter, ha mantenido una cargada agenda.