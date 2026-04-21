El papa llega a Guinea Ecuatorial, última etapa de su gira africana

El papa León XIV llegó este martes a Guinea Ecuatorial para la cuarta y última etapa de su gira africana en uno de los países más cerrados del continente, donde se espera que aborde el pluralismo político y las libertades públicas.



Tras pasar tres días en Angola, el pontífice estadounidense partió de Luanda a primera hora de la mañana hacia Malabo, antigua capital de este país de África central gobernado desde 1979 por Teodoro Obiang Nguema, el jefe de Estado no monárquico que lleva más años en el poder.



En el aeropuerto de Malabo, León XIV fue recibido por una banda de música y recorrió la alfombra roja acompañado por el presidente Obiang Nguema, de 83 años.



Cientos de fieles, muchos de ellos vestidos con pareos y camisetas con su retrato estampado, le dieron la bienvenida al son de cantos religiosos y las vuvuzelas.



"La visita del papa a Guinea Ecuatorial es una gracia y una gran bendición. Me gustaría que el papa rezara especialmente por los jóvenes", declaró a la AFP Ana-Marie Sofinda, de 55 años.



Durante el vuelo, León XIV rindió homenaje al papa Francisco, justo un año después de su muerte.



Hace 44 años el papa Juan Pablo II fue el primer pontífice en visitar Guinea Ecuatorial, un país petrolero de dos millones de habitantes con 80% de católicos, herencia de la colonización española.



Desde el inicio de su maratónica gira el 13 de abril, León ha adoptado un tono contundente con llamados a la justicia social, a la lucha contra la corrupción y al respeto de los derechos humanos.



Sin embargo, en Guinea Ecuatorial deberá buscar un delicado equilibrio, apoyar a los fieles sin ser percibido como un respaldo al régimen, frecuentemente acusado de autoritarismo y violación de los derechos humanos.



La mayoría de los opositores y los medios independientes están exiliados en España.



Las organizaciones internacionales acusan a las autoridades ecuatoguineanas de corrupción endémica y de represión de la oposición, con detenciones arbitrarias y trabas a las libertades públicas.



En Malabo las calles están adornadas con retratos del papa y pancartas de bienvenida, junto a banderas del Vaticano y de Guinea Ecuatorial.



Los coros de las iglesias del país cantarán un himno compuesto en su honor a lo largo de su visita.



Juan Raul, un habitante de Malabo, ve la visita como un momento de cohesión nacional. "Va a aportar cambios espirituales y motivar a numerosas personas a ir a misa", afirmó.





- "Nuestros sufrimientos" -



En el gran mercado Semu, en pleno centro de Malabo, las reacciones son dispares: algunos comerciantes esperan beneficiarse de la visita mientras otros expresan reservas.



"El papa viene por los dirigentes del país. Su visita no nos servirá de nada porque no no vendrá a convencer a la clase gobernante a tener en cuenta nuestros sufrimientos y nuestras reivindicaciones", lamentó Anita Oye, una vendedora de tomates.



La mayoría de la población vive en la pobreza pese a tener uno de los ingresos per cápita más altos de África, sobre todo por los ingresos petroleros. Un 8,3% de la población estaba desempleada en 2025, según el Banco Mundial.



El papa tiene previsto hablar en Malabo frente al presidente, miembros del gobierno, del cuerpo diplomático y la sociedad civil, así como representantes del mundo cultural.



El miércoles tendrá una agenda intensa con tres vuelos. Irá a Mongomo, ciudad natal del presidente Obiang, donde celebrará una misa y saludará a estudiantes y profesores de un centro tecnológico que lleva el nombre del papa Francisco.



Posteriormente irá a Bata, la capital económica, para un homenaje a las víctimas de una explosión que dejó más de 108 muertos en un campamento militar en 2021.



Para el último de los 11 días de su periplo de 18.000 kilómetros en África, el papa celebrará el jueves una misa masiva en un estadio de Malabo.

