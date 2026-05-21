El noreste de Estados Unidos bajo una inusual ola de calor

El noreste de Estados Unidos atravesaba este miércoles (20.05.2026) una intensa ola de calor inusual para esta época del año, con temperaturas récord en varias ciudades y efectos que se hicieron sentir en escuelas y servicios públicos.

Desde el domingo, las temperaturas han rondado los 32 grados Celsius (90 Fahrenheit) en gran parte de la región, con registros récord en ciudades como Portland (Maine) y Boston (Massachusetts), donde se alcanzaron los 92 y 96 grados Fahrenheit (33 y 35,5 Celsius), respectivamente.

En algunas ciudades se han emitido alertas por calor y por la calidad del aire, mientras las autoridades recomiendan limitar la actividad al aire libre e hidratarse con frecuencia.

El calor sorprendió a algunos residentes de Filadelfia y los dejó preocupados por las facturas de electricidad incluso antes de que comenzara el verano, comentó Lauren Authur, residente de la ciudad. "Hoy ha sido como una ola de calor", dijo Authur, "y cuando tienes niños pequeños, usas el aire acondicionado más que nada para intentar evitar que se enfermen".

"Sinceramente, hizo calor antes de lo que esperábamos", agregó.

Récords de temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó otro día de calor récord desde la región del Atlántico Medio hasta Nueva Inglaterra antes de que un frente frío traiga lluvias a finales de semana. El martes se batieron récords de temperatura máxima diaria en Portland, Maine y Boston.

Se esperaba que las temperaturas descendieran hasta los 7 grados Celsius (45 grados Fahrenheit) en Portland y los 10 grados Celsius (50 grados Fahrenheit) en Boston a partir del jueves.

En el barrio de Dorchester, en Boston, las autoridades de una escuela secundaria instalaron ventiladores, repartieron agua embotellada y permitieron a los estudiantes usar pantalones cortos y camisetas en lugar de sus uniformes habituales.

"Afuera, el calor se siente soportable gracias al viento, pero adentro se siente agobiante y pesado porque también tenemos que hacer exámenes y pruebas; no hay excusa", declaró la estudiante Ariolainy Baez a CBS News.

Se emitió una alerta por calor para algunas zonas de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Massachusetts y Rhode Island hasta el miércoles por la noche.

En Maine, las temperaturas volvieron a dispararse el miércoles en Portland, y la pequeña ciudad de Fryeburg también sufrió un calor sofocante un día después de haber batido su propio récord local de calor. Las autoridades aconsejaron a la población que tuviera precaución al salir a la calle.

En Nueva York, donde se esperaba uno de los días más calurosos para el mes de mayo, las clases se desarrollaron hoy con normalidad, aunque el calor ha sido intenso debido a un sistema de alta presión estacionado sobre la costa este de Estados Unidos.

Numerosos residentes acudieron a parques y zonas costeras de la Gran Manzana para tratar de aliviar el calor.

Las autoridades de la ciudad han activado centros de enfriamiento para ofrecer refugio a la población ante las altas temperaturas, mientras el Servicio Nacional de Meteorología prevé la llegada de un frente frío con tormentas y lluvias a finales de semana, que pondrá fin al episodio de calor.