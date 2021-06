El misterio de Anna y Olivia: 43 días desaparecidas

Han pasado 43 días desde la desaparición de Anna y Olivia Gimeno.

El pasado 27 de abril, su madre, Beatriz Zimmermann, reportó a las autoridades españolas la desaparición de sus hijas, luego de recibir un mensaje de voz de su expareja y padre de las menores, Tomás Gimeno, quien le dijo "no volverás a ver a las niñas".

Según el medio El Confidencial, Tomás no estaba de acuerdo con que Beatriz rehiciera su vida con otro hombre y, por eso, amenazaba con marcharse desde meses atrás.

Desde que se recibió la alerta del presunto secuestro parental, se han realizado gran cantidad de diligencias policiales, pero no han logrado dar con el hombre ni con las dos menores de edad, quienes tienen uno y seis años.

Tras irse con las niñas, Gimeno fue captado por las cámaras de seguridad de un puerto deportivo donde tenía atracado su barco: lo vieron subiendo algunas bolsas a la embarcación, en la que zarpó pasada la medianoche.

Ese barco fue encontrado un día después, sin ocupantes y a la deriva. Un análisis encontró muestras de sangre en su interior, que serían del propio padre. Además, las autoridades hallaron una silla de seguridad infantil flotando en el mar.

La semana pasada se sumó a la búsqueda el buque oceanográfico Ángeles Alvariño para rastrear una zona cercana a Puertito de Güímar, isla canaria de Tenerife, último lugar donde vieron al papá de las niñas.

Este buque tiene un sonar y un robot submarino, que trabajan sin parar durante el día y la noche.



Este lunes, la búsqueda dio como resultado el hallazgo de una botella de oxígeno y una funda nórdica. Las autoridades le confirmaron a EFE que dichos objetos pertenecen a Tomás Gimeno.

Además, el viernes pasado, el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills Bonet, también portavoz de Beatriz Zimmermann, publicó una carta dirigida a Tomás y en la que se pide su regreso.

"Tomás, somos conscientes de que seguramente estás ahora mismo bajo mucha presión. Todos los medios de comunicación y redes sociales hablan de ti y de las niñas. Sabemos que lo que te ha llevado a tomar las decisiones que has tomado fue el estar convencido de que era lo mejor para ellas y para ti. Esperamos que no hayan sido otros motivos, ni otras causas. Ambos sabemos que los problemas de pareja no se resuelven usando a los niños como herramienta vengativa, los primeros dañados suelen ser los hijos en una separación", dice la carta.

"Debes tener muy presente que lo que ellas más necesitan (como todo hijo) es a su madre, aparte de ti. Otros niños, desafortunadamente, no la tienen. Ellas sí: solo su padre puede llevarlas de nuevo al lado de su madre. Y ese eres tú", agrega.



Las autoridades buscan ininterrumpidamente a Anna, Olivia y su padre, con la esperanza de encontrarlos con vida.