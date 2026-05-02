El madridista Carvajal sufre una fisura en el pie derecho

El jugador del Real Madrid Dani Carvajal sufrió una lesión en un dedo del pie derecho, informó este sábado el club blanco en un comunicado.

Carvajal sufrió "una fisura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho", afirmó el Real Madrid, que no precisa el tiempo de baja del jugador.

Según la prensa española, Carvajal podría estar de baja unas dos semanas, lo que prácticamente le dejaría ya fuera para lo que queda de temporada.

El internacional español podría tener posibilidades de volver para el último encuentro de la temporada contra el Athletic de Bilbao en el fin de semana del 23-24 de mayo, según los diarios.

Carvajal, que aún no ha renovado con el club merengue, termina contrato a final de temporada, por lo que ese encuentro, si llega, podría ser el último como madridista.

Este nuevo contratiempo se produce también en momentos en losque el veterano lateral apuraba sus últimas opciones de entrar en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial, luego de haber jugado muy poco esta temporada por una lesión de rodilla.



