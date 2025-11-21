El líder Arsenal vuelve manos a la obra en derbi contra Tottenham

Londres, Inglaterra | Luego de dos semanas de parón, el líder Arsenal deberá defender su candidatura a ganar la ansiada Premier League el domingo contra el Tottenham, un derbi del norte de Londres que será el partido estrella de la 12ª jornada.

Los hombres entrenados por Mikel Arteta (26 puntos) cuentan con cuatro puntos de ventaja sobre su primer perseguidor, el Manchester City (2º, 22 pts).

La diferencia respecto a los Spurs es de ocho puntos, por lo que los Gunners cuentan con la doble oportunidad de mantener su colchón en lo más alto e infligir de paso una derrota a su más acérrimo rival.

Entrenado por el danés Thomas Frank, el Tottenham tuvo un inicio de temporada prometedor, especialmente en el campeonato inglés, pero ha perdido terreno en las últimas cuatro jornadas, en las que solo ha ganado un partido (dos derrotas y un empate).

Ambos equipos tienen además compromisos europeos complicados: los Gunners se enfrentarán al Bayern Múnich el miércoles, un duelo entre los dos primeros clasificados del grupo único de Liga de Campeones, mientras que los Spurs visitarán ese mismo día al vigente campeón París Saint-Germain, en una reedición de la pasada Supercopa de Europa ganada por los parisinos.

- Pelea por el Top 4 -

En su visita al Emirates Stadium es el Tottenham el que más tiene que perder, ya que con 18 puntos se encuentra en medio de un numeroso grupo de aspirantes al Top 4, y cada paso en falso se paga caro.

No uno, sino cinco, ha dado el vigente campeón Liverpool desde el inicio de temporada: tras haber frenado una racha de cuatro derrotas consecutivas, los Reds concedieron en su visita al Etihad Stadium un quinto partido perdido que hiere de gravedad las aspiraciones a defender su corona.

Eso sí, el entrenador Arne Slot espera poder contar ya con el guardameta Alisson Becker y con el delantero sueco Alexander Isak el sábado, cuando reciban en Anfield al Nottingham Forest.

Otro de los duelos destacados medirá a los dos clubes cuyos dueños están en el Golfo: el Manchester City, de propiedad emiratí, visitará el norte de Inglaterra para medirse al maltrecho Newcastle (14º, 12 pts), de propiedad saudita.

El duelo enfrentará cara a cara a dos de los delanteros más en forma del fútbol europeo: el contrastado ariete noruego Erling Haaland, autor de 14 goles en Premier League, y el alemán Nick Woltemade, que pese a estar dando sus primeros pasos en el disputado fútbol inglés, ha anotado ya cuatro dianas.