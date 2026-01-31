El líder Arsenal se recupera con goleada en Leeds

Londres, Reino Unido | El Arsenal volvió al camino del triunfo en la Premier League con un contundente 4-0 sobre el Leeds, este sábado en la 24.ª jornada, poniendo así fin a una racha de tres partidos sin ganar en el campeonato inglés.

La derrota del pasado fin de semana ante el Manchester United en el Emirates Stadium había disparado las alarmas para unos Gunners que consiguen ahora un poco de tranquilidad, al ampliar provisionalmente a siete puntos su margen sobre sus perseguidores más directos, Manchester City y Aston Villa (ambos igualados con 46 puntos), que el domingo juegan contra Tottenham y Brentford.

En Elland Road, donde pocos equipos han ganado esta temporada, el Arsenal logró su primer triunfo liguero de 2026, después de la caída ante el United y los empates sin goles previos contra Liverpool y Tottenham.

Los malos resultados habían resucitado los fantasmas en torno a un Arsenal con reputación de sufrir bajones en las rectas finales de las temporadas de la Premier, un torneo que no conquista desde 2004.

Antes del partido, el Arsenal sufrió el percance de la lesión de Bukayo Saka durante el calentamiento, pero fue el hombre que lo reemplazó, Noni Madueke, quien puso a los suyos en la vía de la victoria.

El extremo inglés sirvió primero un centro perfecto a la cabeza del español Martín Zubimendi (27', 1-0) y luego provocó un autogol de Karl Darlow en un córner muy bien ejecutado.

Madueke fue sustituido a la hora de juego por el brasileño Gabriel Martinelli, que también fue decisivo al dar la asistencia para que anotara el sueco Viktor Gyökeres (69', 3-0).

Otro brasileño, Gabriel Jesus, que había entrado en lugar de Gyökeres, puso la cereza sobre el pastel (86', 4-0).

También este sábado, el Bournemouth (12.º) se asentó en la zona templada de la tabla con una victoria 2-0 en el campo de un Wolverhampton cada vez más hundido (20.º, colista), mientras que Brighton (13.º) y Everton (8.º) igualaron 1-1.