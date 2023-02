El líder Arsenal cae en campo del Everton, United se acerca

En la última media hora. Arsenal no pudo encontrar la solución y perdió a uno de sus 'jokers' en la carrera al título, que podría ponerse al rojo vivo desde el domingo.

"Esto no va a ser un camino de rosas. Tenemos que jugar mucho mejor de lo que lo hicimos hoy", concluyó el técnico vasco.

El Manchester United, que al comienzo del partido llevó a cabo un acto en recuerdo a las víctimas del accidente aéreo de Múnich en 1958, sobrevivió en los minutos finales para sumar su sexto triunfo consecutivo en Old Trafford, algo que no lograba desde 2017.

El United se consolida en el podio con 42 puntos, dos más que el Newcastle (4º), que en el último partido del sábado no pasó del empate a un gol en St James' Park ante el West Ham (16º).

"Obviamente fue un inicio horroroso. Dos goles que no pueden concederse así. Nos pusimos 2-0 abajo por nuestra culpa. Estuvimos muy pasivos en ese momento. No tengo explicación. No hay excusas", dijo Jürgen Klopp tras el partido.