El lamento de Xavi: "Te hacen sentir a diario que no vales"

"Intento expresar lo que siento, te hacen sentir que no vales a diario, les ha pasado a todos los entrenadores, hablando con Pep (Guardiola) ya me lo dijo, le pasó a Valverde, a Luis Enrique lo vi sufrir", explicó Xavi en rueda de prensa.



"Les ha pasado a todos los entrenadores, tenemos que reflexionar, tenemos un problema en cuanto a la exigencia de este cargo", añadió el técnico azulgrana.



"No se disfruta, no es calidad de vida, no se disfruta realmente. Parece que te juegas la vida en cada momento", insistió Xavi, quien anunció el sábado que dejará el club al final de la temporada.