“El joven no es estable”, dice comisionado sobre hijo que mató a su madre tica en EE. UU.

Un comisionado del condado de Sequatchie, Tennessee, en Estados Unidos, manifestó preocupación por la seguridad comunitaria tras el asesinato de la costarricense Silvia Vílchez, ocurrido a finales de octubre.



Vílchez, de 50 años, fue encontrada sin vida el 30 de octubre en la vivienda que compartía con su esposo e hijo en Snyder Loop, en Lewis Chapel Mountain.

Su pareja, David W. Gardiner, de 64 años, y su hijo, Gabriel M. Vílchez, de 18, fueron detenidos y se enfrentan a cargos por homicidio criminal y abuso de cadáver. Los restos de la mujer fueron hallados carbonizados en una casa de Graysville, donde residía desde hace varios años.

En declaraciones a las autoridades estadounidenses, el hijo de la tica, quien también es costarricense, manifestó que la mató a golpes con un bate de béisbol.



El comisionado Chester Shell indicó días atrás que sigue de cerca el proceso judicial.

“Los electores de mi zona, en el primer distrito de Lewis Chapel Mountain, tendrían serios problemas si algo así volviera al barrio, temerían por sus vidas... Ese joven no es estable para estar con niños o básicamente con nadie como parece”, señaló Shell.

Sobre el esposo Gardiner, agregó: “Conocía al padre y trabajábamos un poco con él, y parecía un poco callado. Nunca he oído nada malo de él, pero demuestra que a veces no todo es lo que parece”.



Autoridades del condado confirmaron al medio de noticias Times Free Press que la audiencia preliminar para ambos acusados fue programada para el lunes 8 de diciembre a las 10 a. m. CST. Además, un juez denegó la solicitud de fianza para los dos hombres, mientras que el hijo de la víctima está siendo representado por un defensor público.



En declaraciones brindadas semanas atrás a Teletica.com, Olman Mena, sobrino de Vílchez, mencionó que Gabriel “al parecer tenía un problema mental” y que la escuela había reportado episodios de conducta agresiva del joven.

