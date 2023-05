El himno "God Save the King" fue abucheado en el estadio del Liverpool

6 de mayo de 2023, 11:25 AM

El himno "God Save the King" , que sonó en honor del rey Carlos III en el día de su coronación, fue ampliamente abucheado en el estadio de Anfield, antes del partido entre Liverpool y Brentford en la 35ª jornada de la Premier League .

Inmediatamente después del himno nacional, la canción "You'll Never Walk Alone", himno oficioso del club, fue cantado a pleno pulmón por todo el estadio.

"La postura del club es la mía. Además, es un tema en el que no puedo tener una opinión fijada. Soy alemán, no tenemos rey o reina, tengo 55 años y nunca he vivido eso", señaló.