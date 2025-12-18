El exjefe de la morgue de Harvard, condenado a 8 años

Un antiguo encargado de la morgue de la Universidad de Harvard, Cedric Lodge, ha sido condenado a ocho años de cárcel por tráfico de órganos y de restos humanos, mientras que su mujer recibió una pena de un año por estar implicada en la misma trama. Ambos comparecieron el martes ante un tribunal federal en Williamsport, Pensilvania, y Lodge reconoció haber extraído partes de los cuerpos antes de las cremaciones.

Según ha comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos este jueves (18.12.2025), desde 2018 hasta al menos marzo de 2020, Lodge participó en la venta y transporte interestatal de restos humanos robados de la morgue de dicho centro universitario ubicado en Boston, Massachusetts, "como si fueran baratijas", en palabras de la fiscal Alisan Martin. Lodge, que fue gerente de la morgue durante 28 años, expresó su arrepentimiento ante el tribunal el martes. Incluso su abogado defensor, Patrick Casey, calificó sus actos de "atroces".

Compras para un uso "perturbador"

Entre los restos traficados había cerebros, piel, manos, rostros, cabezas disecadas y otras partes, procedentes de cadáveres donados después de haber sido utilizados con fines de investigación y enseñanza, pero antes de que pudieran ser desechados, según el acuerdo de donación anatómica entre el donante y la escuela.

En un caso, Cedric Lodge proporcionó piel a un comprador para que pudiera ser curtida y convertida en cuero y encuadernada en un libro, una "realidad profundamente horrorosa", declaró la fiscal federal adjunta Alisan Martin en un expediente judicial. "En otro caso, Cedric y Denise Lodge vendieron el rostro de un hombre, quizás para guardarlo en un estante, quizás para usarlo en algo aún más perturbador", dijo Martin.

Venta a través del servicio postal

Lodge tomaba los restos sin avisar a la universidad o la familia del donante y los trasladaba a su domicilio en Nuevo Hampshire. Después, él y su esposa, Denise, los vendían y enviaban a los compradores en otros estados o, en su defecto, los compradores los recogían directamente y los transportaban por su cuenta. La Fiscalía indicó que al menos otras seis personas, incluido un empleado de un crematorio de Arkansas, se han declarado culpables en la investigación por tráfico de partes del cuerpo.

"El tráfico a través del correo de Estados Unidos de restos humanos robados es un acto perturbador que victimiza a familias que ya están de duelo, además de crear una situación potencialmente peligrosa para empleados y clientes del servicio postal", dijo en el comunicado Christopher Nielsen, inspector a cargo de la División de Filadelfia del Servicio de Inspección Postal.

La Facultad de Medicina de Harvard señaló ayer que las acciones de Lodge fueron "abominables e incompatibles" con los valores que esa universidad, sus donantes anatómicos y sus seres queridos "esperan y merecen". "Si bien la sentencia concluye el caso penal en su contra, el proceso de sanación por el dolor que causó continúa", añadió la universidad, que despidió a Lodge en 2023 cuando se destapó el caso.



