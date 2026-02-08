El director general del Washington Post se retira tras ola de despidos

El Washington Post anunció el sábado la partida de su director general y editor, Will Lewis, apenas unos días después de que el célebre periódico propiedad del multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos, realizara drásticos recortes de empleos que provocaron indignación en los lectores.



La gestión de Lewis al frente del medio fue duramente criticada tanto por los suscriptores como por los empleados durante sus dos años de mandato, en los que intentó revertir las pérdidas financieras del diario.



Lewis, que es británico, fue reemplazado por Jeff D'Onofrio, exdirector ejecutivo de la plataforma de redes sociales Tumblr, quien se incorporó al Post el año pasado como director financiero, informó el periódico.



En un correo electrónico dirigido al personal y difundido en redes sociales por uno de los periodistas del diario, Lewis afirma que es "el momento adecuado" para dar "un paso al costado".



Un comunicado del Post se limitó a señalar que D'Onofrio sustituía a Lewis "con efecto inmediato".



Cientos de periodistas del Post, incluida la mayoría de su personal en el extranjero, local y de deportes, fueron despedidos en los recortes generalizados del diario anunciados esta semana.



El Post no reveló el número de puestos eliminados, pero The New York Times informó de que aproximadamente 300 de sus 800 periodistas fueron despedidos.



Se prescindió de toda la plantilla para Oriente Medio del periódico, así como de su corresponsal en Ucrania con base en Kiev, a pesar de que la guerra con Rusia se prolonga.



Los departamentos de deportes, gráficos y noticias locales se redujeron drásticamente y el pódcast diario del periódico, Post Reports, fue suspendido, informaron medios locales.



Cientos de personas se congregaron el jueves en una protesta frente a la sede del periódico en el centro de Washington.



El Washington Post es famoso por la investigación que causó la caída del presidente Richard Nixon en el escándalo de Watergate y ha ganado numerosos premios Pulitzer.



The Wall Street Journal informó el mes pasado que 250.000 suscriptores digitales abandonaron el Post cuando su dirección se negó a tomar partido antes de las elecciones presidenciales de 2024, ganadas por Donald Trump.



Además, el periódico perdió alrededor de 100 millones de dólares en 2024 debido a la caída de los ingresos por publicidad y suscripciones.

