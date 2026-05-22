El cadáver de la ballena "Timmy" genera alarma por riesgo de explosión

Tras la muerte de la ballena jorobada "Timmy", crece la preocupación de que su cadáver pueda explotar frente a la costa danesa. Esto no es del todo inusual en las ballenas, afirma la bióloga Anja Gallus, del Museo Alemán del Mar, a petición de la Agencia de Prensa Alemana. Pero ¿por qué sucede esto?

"Cuando un animal muere, los procesos de descomposición comienzan de inmediato en el cuerpo", explica Gallus. Entre tanto, las bacterias se multiplican y, durante la desintegración del material orgánico, se generan, entre otras cosas, gases de putrefacción que inflan el cuerpo. Normalmente, el aire o el agua fríos enfriarían el cuerpo y frenarían en cierta medida la proliferación bacteriana.

Sin embargo, las ballenas tienen una particularidad: poseen una capa de grasa muy gruesa que aísla su cuerpo en el agua fría. Esta capa aislante mantiene el cadáver caliente y favorece así una intensa multiplicación de las bacterias, explica la bióloga. Los gases de putrefacción resultantes no pueden escapar mientras el cadáver no sea abierto.

¿Cuánto tiempo pasa desde la muerte hasta una explosión?

Tras la muerte, el cuerpo se hunde inicialmente en el agua, pero luego puede inflarse por los gases y volver a ascender a la superficie. Si el cuerpo no es abierto, por ejemplo, por carroñeros, puede inflarse tanto que explota.

El tiempo que dura este proceso depende de muchos factores, como la temperatura ambiente. En verano puede ocurrir en cuestión de días, dice Gallus, pero con temperaturas más frías puede tardar considerablemente más. Cómo se desarrollará el proceso con la ballena jorobada "Timmy" no puede decirse con certeza.

Dinamarca busca mover a "Timmy"

En el caso de "Timmy", el avanzado estado de descomposición del animal ha incrementado la preocupación de las autoridades danesas y de los habitantes de la isla turística de Anholt, donde el cadáver permanece cerca de la costa.

Las autoridades danesas quieren remolcar el cadáver desde la isla hasta un puerto en Jutlandia para luego practicar una posible autopsia a la ballena. El animal se encuentra actualmente en aguas poco profundas junto a una playa muy frecuentada y, según la agencia de medio ambiente danesa, podría causar molestias tanto a residentes como a turistas.

Por ello, las autoridades planean trasladarlo hasta el puerto de Grenaa, en el continente, donde científicos y veterinarios podrán realizar exámenes y tomar muestras con mayor facilidad.

La agencia de medio ambiente danesa ya ha advertido sobre acercarse al animal no solo por el riesgo de una posible explosión, sino también por el peligro de contagio. En imágenes del proveedor de transmisión en directo News5 se podía ver el viernes por la mañana que el cuerpo estaba ya extremadamente hinchado.

Turismo y preocupación en la isla

Entre los habitantes de Anholt crece además la preocupación por el impacto del cadáver en plena temporada turística. "Es un gran deseo de los residentes que la ballena sea retirada pronto", afirmó Pia Lange Christensen, directora de la organización turística Visit Aarhus. En las próximas semanas llegarán cada vez más visitantes a la isla, un popular destino vacacional danés.

Antes de aparecer muerta frente a Anholt, "Timmy" había varado en varias ocasiones en la costa báltica alemana. Hace algunas semanas, una iniciativa privada logró devolverla aún con vida al mar del Norte. Ahora, el Ministerio de Medio Ambiente de Schwerin intenta recuperar y analizar los datos de un rastreador colocado previamente en el animal, ya que todavía no está claro cuánto tiempo sobrevivió tras ser liberada.