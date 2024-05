El Bernabéu dice adiós a lo grande a Toni Kroos

Ya campeón de España y a una semana de jugar la final de la Liga de Campeones, el Real Madrid concedió un empate sin goles frente al Betis en el Santiago Bernabéu, en la emocionante despedida del estadio blanco a Toni Kroos, que esta semana anunció su retirada al final del curso.



El medio alemán de 34 años, que cerrará su espectacular carrera disputando la Eurocopa con su país como anfitrión, recibió un vibrante homenaje por parte de la afición blanca, sus compañeros y adversarios, tras diez temporadas en la capital española y 22 trofeos, entre ellos cuatro Champions, que podrían ser cinco dentro de una semana contra el Borussia Dortmund en Wembley.



"No es fácil, pero solo puedo decir gracias a todo el madridismo, al club, a mis compañeros, al estadio… Han sido 10 años inolvidables", dijo Kroos. "He dicho que quiero disfrutar lo máximo posible y lo he hecho en estos 85 minutos", añadió.



Pasillo de honor de sus compañeros, un tifo en la grada y lágrimas con uno de sus hijos tras ser sustituido. El timón del juego del Real Madrid se despidió a lo grande del estadio blanco.



Su técnico Carlo Ancelotti le calificó de "leyenda": "Un jugador que ha hecho algo extraordinario para este club, es la despedida que se merece. Todo el madridismo está emocionado".



No hay nada en juego en la última jornada de la Liga, con el Real Madrid campeón desde hace cuatro fechas, seguido de Barcelona, Girona y Atlético, los cuatro que disputarán la Champions.