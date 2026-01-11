El Bayern destroza al Wolfsburgo y da un paso de gigante hacia el título

Múnich, Alemania | En un Allianz Arena gélido (cinco grados bajo cero al pitido inicial), el Bayern Múnich aplastó 8-1 al Wolfsburgo en su primer partido del 2026, resultado que le permite al gigante bávaro contar con un colchón de 11 puntos tras 16 fechas de la Bundesliga.

Con 44 puntos (14 victorias y dos empates, ante Unión Berlín y Maguncia), los hombres de Vincent Kompany aumentaron su ventaja respecto al Borussia Dortmund (33), que el viernes empató 3-3 en Fráncfort.

Por detrás del Dortmund, Leipzig, Leverkusen y Stuttgart están igualados con 29 puntos, pero el Leipzig cuenta con un partido menos, luego de que fuese aplazado su duelo del sábado ante el St. Pauli debido a la nieve en Hamburgo.

En caso de victoria el miércoles en Colonia, los muniqueses igualarán la mejor primera vuelta en la historia de la Bundesliga, completada en el curso 2013-14 por el Bayern en el primer ejercicio de Pep Guardiola (47 puntos) en Baviera.

Pero la máquina de marcar goles funciona a un ritmo inédito esta temporada para el Bayern, con 63 goles en 16 fechas, una cifra muy superior a los 44 que había marcado el Rekordmeister (vigente campeón de la Bundesliga) a estas alturas del torneo hace doce años.

Los goles muniqueses fueron obra de Kilian Fischer (5’, en propia), Luis Díaz (30’), Michael Olise (50’, 76’), Moritz Jenz (53’, en propia), Raphaël Guerreiro (68’), Harry Kane (69’) y Leon Goretzka (88’).

El Wolfsburgo había logrado el espejismo de la igualada al minuto 13 por medio de Dzenan Pejcinovic.

“No es normal, no es algo que se dé por sentado”, declaró Kompany sobre el dominio de su equipo. “Lo he dicho a menudo esta temporada, pero es la verdad y no deberíamos olvidarlo”, añadió el técnico belga.

Luis Díaz, estelar

Destacada fue la actuación del extremo colombiano Luis Díaz, omnipresente en el ataque del Bayern. En sus pies se originó el primer gol del partido: tras regatear a su marcador, centró al área pequeña y el defensor Kilian Fischer introdujo el balón en su propia portería.

A la media hora de juego, con tablas en el marcador, Díaz remató de cabeza un centro de Michael Olise.

Olise prolongó el festival al minuto 50. Tras partir desde el costado derecho, dejó atrás a varios jugadores visitantes y disparó con la zurda lejos del alcance del arquero.

Tres minutos después, Harry Kane encontró a Olise con un buen pase. El internacional francés centró para Díaz, cuya presión forzó al defensor Moritz Jenz a marcarse en propia.

Kane dio un nuevo pase decisivo para Raphaël Guerreiro, antes de colocar el balón en la escuadra del arco del Wolfsburgo. Fue el 20.º gol del delantero inglés en Bundesliga esta temporada y el 31.º entre todas las competiciones.

Olise firmó su doblete con su 11.º gol de la temporada, y Leon Goretzka selló la goleada al 88’.

El Bayern no pierde en liga ante el Wolfsburgo desde enero de 2015, cuando Kevin De Bruyne marcó dos goles en el 4-1 de su equipo, seis meses antes de su fichaje por el Manchester City.

En el otro partido del sábado, el Borussia Mönchengladbach goleó 4-0 al Augsburgo.