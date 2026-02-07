El Barcelona mete presión al Real Madrid tras golear al Mallorca

El FC Barcelona continuó su paso firme como líder de LaLiga al imponerse este sábado por 3-0 al Mallorca en el Camp Nou, en la 23.ª jornada, y mete presión al Real Madrid, ahora a cuatro puntos, que deberá vencer el domingo al Valencia para mantenerse en la pelea.

El polaco Robert Lewandowski (29’) abrió el marcador en un momento en el que el conjunto balear no veía peligrar su portería, y el renacido Lamine Yamal (61’) amplió la diferencia con un potente zurdazo para batir a Leo Román, que poco pudo hacer ante el disparo.

Para sentenciar el choque, Marc Bernal (84’) acertó en una contra tras dejar en el camino a un rival con un elegante regate.

El equipo de Hansi Flick suma 58 puntos, cuatro más que el cuadro blanco, que debe ganar en Mestalla.

“No estaba contento con la primera parte. No fuimos dinámicos, no estuvimos a nuestro nivel; el juego y los pases fueron demasiado lentos”, admitió Flick en rueda de prensa, antes de exigir más a su equipo de cara al futuro.

Al inicio del choque, los pupilos de Jagoba Arrasate hicieron daño especialmente por la banda izquierda, pese a que el Barça dominaba la posesión.

El extremo Jan Virgili (11’) le ganó una carrera a Jules Koundé dentro del área, pero su pase a Vedat Muriqi se topó con Eric García en el primer aviso visitante.

Aun así, los azulgrana controlaban el ritmo del encuentro, aunque los mallorquinistas se sentían cómodos con un Virgili que desbordaba una y otra vez a Koundé.

El Mallorca gozó de la primera ocasión clara tras un centro de Virgili (18’), de tan solo 19 años, desde el costado derecho; sin embargo, su pase a Muriqi al segundo palo llegó forzado y el balón rozó el poste.

Los visitantes siguieron explotando esa banda. El atacante (21’) se generó un espacio ante Koundé para mandar un remate que obligó a Joan García a estirarse y salvar a su equipo.

Pero cuando todo parecía bajo control del conjunto balear, Lewandowski cazó un rebote en el área tras un latigazo de Marcus Rashford y, después de un amague ante la zaga y el guardameta Leo Román, marcó a placer.

Antes del descanso, Yamal (45+3’) estuvo cerca del segundo, pero envió fuera un balón servido por Koundé tras una falta de Rashford que obligó a Román a lucirse.

Acelerón

La velocidad del Barcelona aumentó en la segunda parte. Marc Casadó (53’) enganchó una pelota en la frontal que fue repelida por el travesaño tras un leve desvío de David López.

Luego, Yamal sacó un disparo desde la media luna imparable para establecer el 2-0 ante la sorpresa de los mallorquinistas.

Más tarde, Joan García (80’) evitó el descuento del Mallorca tras un error de Fermín.

“Estamos en un gran momento. Sabemos lo que tenemos que hacer y lo ejecutamos bien”, afirmó Casadó a Movistar+, antes de referirse al rival en semifinales de Copa del Rey, el Atlético de Madrid: “Es un gran equipo y sabemos que no lo pondrán fácil”.

Este sábado, el choque Rayo Vallecano-Oviedo fue aplazado horas antes de su disputa, ya que el césped no reunía las “garantías necesarias”, anunció LaLiga, un día después de que la plantilla del club madrileño denunciara la situación.

También fue suspendido el Sevilla-Girona por aviso naranja debido a lluvias y vientos fuertes que afectan a la región de Andalucía.