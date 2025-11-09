El Barça vence al Celta con hat-trick de Lewandowski y se acerca al Real Madrid

El FC Barcelona se impuso este domingo 4-2 en su visita al Celta de Vigo, con un hat-trick de Robert Lewandowski, resultado que deja a los catalanes a solo tres puntos del Real Madrid tras la 12ª jornada de LaLiga.

Lewandowski (10', 37', 74') y Lamine Yamal (45+4') marcaron para los azulgranas, mientras que Sergio Carreira (11') y Borja Iglesias (43') igualaron en dos ocasiones para los gallegos. El delantero polaco, que regresó tras varias semanas lesionado, acumula siete goles en doce partidos esta temporada, todos en el campeonato español.

Por su parte, el Real Madrid vivió su primer empate de la temporada tras igualar 0-0 ante el Rayo Vallecano en Vallecas. Los dirigidos por Xabi Alonso, que venían de caer ante el Liverpool (1-0) en Anfield, no lograron romper el orden del conjunto local, más fresco pese a su compromiso del jueves en la Conference League.

Con este resultado, el Real Madrid (31 puntos) se mantiene como líder de LaLiga, aunque el Barcelona acortó distancias y se perfila como su principal perseguidor.