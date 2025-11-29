El Barça remonta ante el Alavés y vuelve a ser líder provisional

Barcelona, España | Todavía dolorido por el revés del martes en Londres ante el Chelsea, el FC Barcelona curó sus heridas con una victoria trabajada ante el Alavés (3-1), este sábado en la 14ª jornada de LaLiga española.

Fue además con remontada incluida, ya que Pablo Ibáñez adelantó al Alavés en el primer minuto y luego llegaron el empate de Lamine Yamal (8') y dos tantos de Dani Olmo (26', 90+3').

"Nos sorprendió ese gol del Alavés, pero hemos resuelto muy bien la situación. Jugamos con nuestras ideas, hemos dominado y nos hemos llevado la victoria", resumió Olmo en sus declaraciones a DAZN después del partido.

Con 34 puntos, el Barça recupera el liderato provisional de LaLiga, a la espera de la visita del domingo del Real Madrid (32 puntos), ahora segundo, al Girona (18º).

La magia del Camp Nou volvió a funcionar para el equipo azulgrana, que una semana después de volver a su estadio con una goleada al Athletic volvió a llevarse los tres puntos ante un equipo vasco, en un estadio que sigue en obras y que puede acoger por ahora a poco más de 45.000 espectadores de los 105.000 que se esperan cuando esté terminado a mediados de 2027.

El Alavés, decimocuarto clasificado, sorprendió en el primer minuto de partido este sábado, adelantándose con un tanto de Pablo Ibáñez en un saque de esquina, pero el Barcelona no tardó en reaccionar: en el 8 Yamal empató con un potente zurdazo y en el 26 Olmo puso ya por delante a los catalanes al batir a Antonio Sivera con un tiro por bajo.

En ambos casos, el balón fue servido por el brasileño Raphinha, que reapareció el pasado fin de semana después de dos meses de baja por lesión.

Yamal estuvo a punto de ampliar la cuenta antes del descanso, pero envió al palo en el 43.

- "Muchas cosas por mejorar" -

En la segunda mitad, el Barça tuvo varios sustos del Alavés, especialmente cuando en el 76 estuvo a punto de empatar el argentino Lucas Boyé, pero el central Pau Cubarsí metió el pie justo a tiempo.

El guardameta Joan García también frenó a los vitorianos en sus acercamientos más peligrosos.

En el 90+2, con el Alavés volcado, Olmo mató definitivamente el partido con el 3-1, en un mano a mano tras ser asistido por Yamal.

"Estoy feliz por los tres puntos, pero tenemos muchas cosas por mejorar. Hemos tenido oportunidades y nos las hemos aprovechado. Eso es algo que hay que mejorar", admitió el entrenador Hansi Flick.

Además de la victoria, la hinchada azulgrana tuvo otra alegría este semana con la reaparición de su mediocampista Pedri, que se había lesionado en un muslo en la derrota de finales de octubre en el Clásico ante el Real Madrid.

En el primer partido del sábado, el Mallorca (15º) desaprovechó una ventaja de dos tantos, lograda por un doblete de su jugador kosovar Vedat Muriqi, para terminar empatando 2-2 en casa ante el Osasuna (17º), que selló la igualada definitiva con un tanto del franco-camerunés Enzo Boyomo ya en el descuento final (90+2).