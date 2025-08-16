El Barça arranca con triunfo cómodo ante un Mallorca con nueve

Palma de Mallorca, España | En superioridad numérica de once contra nueve desde el minuto 39, el Barcelona inició cómodamente su defensa del título de la Liga española este sábado con una victoria 3-0 de visita ante el Mallorca en la primera jornada.

Dominando desde el principio, los catalanes abrieron el marcador en el minuto 7 gracias al brasileño Raphinha, que remató en el segundo palo asistido por Lamine Yamal, antes de que el atacante Ferran Torres ampliara la cuenta en el 24 en una acción polémica ya que un jugador mallorquín estaba tirado en el césped.

Yamal, imperial en su lado derecho del ataque, puso la cereza sobre el pastel en el final (90+4), metiendo el pie izquierdo para rubricar la victoria de los azulgranas en Son Moix.

La amplia victoria coloca al Barcelona al frente de la clasificación por una mejor diferencia de goles, a la espera de que la primera jornada se complete entre domingo y martes.

El partido de este sábado en Mallorca estuvo marcado por las decisiones arbitrales controvertidas.

La hinchada local se enfadó especialmente por las dos tarjetas rojas en seis minutos que vieron dos jugadores del Mallorca, el mediocampista Manu Morlanes (33), que derribó a Yamal cuando éste se iba directo hacia el arco, y el atacante kosovar Vedat Muriqi (39) por un pie demasiado alto ante el nuevo arquero del Barcelona, Joan García.

- Flick, insatisfecho -

Raphinha pudo haber sido expulsado por una fuerte entrada por detrás en el descuento de la primera mitad (45+7), pero el árbitro estimó que solo era merecedora de una amarilla.

Inscrito en el grupo del Barcelona el sábado, a apenas unas horas del partido, el delantero inglés Marcus Rashford, cedido con opción de compra por el Manchester United, hizo su debut oficial con sus nuevos colores, sin mostrarse decisivo.

Después del encuentro, el entrenador del Barça, Hansi Flick, dijo no sentirse satisfecho con lo que había visto.

"No me ha gustado este partido. Nos pusimos con 2 a 0 y ellos vieron dos rojas, y mi equipo jugó ahí al 50%. Pudimos haberlo hecho mejor", sentenció en declaraciones a la televisión Movistar.

"Hay que controlar el balón y el juego. Hay que marcar. No es posible jugar al 50% o el 60% cuando te estás enfrentando a nueve jugadores", insistió.

- Tenaglia rescata al Alavés -

Este sábado se disputaron otros dos partidos de LaLiga.

En Mestalla, Diego López adelantó en el 56 al local Valencia pero la Real Sociedad igualó poco después, en el 60, gracias a Take Kubo y puso el definitivo 1-1.

Agónica fue la victoria del Alavés por 2-1 sobre el recién ascendido Levante, gracias a un tanto del argentino Nahuel Tenaglia en el 90+2.

Antes de ello, Toni Martínez había adelantado al equipo vitoriano en el 36 y el alemán Jeremy Toljan había igualado provisionalmente para el Levante en el 68.

El domingo se jugarán tres encuentros, entre ellos un atractivo Athletic de Bilbao-Sevilla y la visita del Atlético de Madrid al Espanyol.

El Real Madrid debutará el martes, cuando recibirá en el Santiago Bernabéu al Osasuna.



