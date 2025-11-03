El argentino Franco Mastantuono sufre pubalgia y se pierde duelo contra el Liverpool

El centrocampista argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono, se perderá el martes el partido de la jornada 4 de Champions ante el Liverpool en Anfield después de que unas pruebas médicas revelaran que tiene pubalgia.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución", anunció este lunes el club blanco en un comunicado.

El jugador de 18 años, que se ausentó del entrenamiento de su equipo, sintió molestias tras la victoria del cuadro madridista frente al Valencia (4-0) el sábado en el Santiago Bernabéu.

Mastantuono, que aterrizó este verano boreal en la capital española procedente del River Plate, padece la misma lesión que Lamine Yamal, que arrastra este problema desde el parón internacional de septiembre y que le impide estar al cien por cien.

El argentino, que ha disputado doce partidos con la elástica merengue, nueve de ellos como titular, se une a la lista de enfermería en la que están Dani Carvajal, el austríaco David Alaba y el alemán Antonio Rüdiger.

Y su regreso es una incógnita. Según la prensa española, la lesión podría dejarlo en el dique seco durante varias semanas o, incluso, meses.