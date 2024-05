El adiós de Toni Kroos: El jugador enamorado de sus botines

Su fidelidad a sus botines podría ser un detalle mínimo en una carrera tan exitosa como la de Toni Kroos.

Pero el ritual que tiene con ellas, el cuidado y el amor por su calzado es fiel reflejo de su carrera: jugador distinto, exitoso y fiel a las modas de la actualidad.

Mientras los más jóvenes se disputan usar lo más moderno y extravagante en “tacos de fútbol”, Kroos era un romántico, fiel al mismo estilo desde hace más de 10 años.

A sus 34 años y transitando su décima temporada con el Real Madrid, el volante alemán anunció su retiro una vez finalizada la temporada donde el club buscará su Champions League número 15 y la que sería la sexta personal.

Desde el 2013, el futbolista utiliza los mismos botines los Adipure11 Pro2 de Adidas que justo antes del Mundial que ganó con Alemania, le mostraron una nueva edición con líneas azules y desde ahí hubo amor a primera vista.

Desde ese momento, las botas se convirtieron en una extensión de su pie y estuvieron con él hasta el final de su carrera.

Incluso, ahora Adidas le presentó un modelo especial que utilizará en la final de la Champions y la Eurocopa a manera de retiro, pero con líneas doradas, eso sí, siempre blanco.

“Sé que muchos pensarán que estoy loco, pero para mí es importante mirar abajo y ver unas botas blancas. No sé si tengo algún problema psicológico, pero para jugar tengo que llevar botas blancas. Si no, no estoy a gusto", menciona el futbolista al inicio de su documental donde aparece limpiando sus botas, algo poco común para un jugador del Real Madrid donde los utileros son los que se encargan de esto siempre.