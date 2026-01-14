Egipto anuncia consenso para formar comité palestino que administrará Gaza

El gobierno egipcio anunció el miércoles que se alcanzó un “consenso” entre todas las partes sobre los nombres de los miembros del comité tecnocrático palestino de 15 personas encargado de administrar la Franja de Gaza, en el marco del plan del expresidente estadounidense Donald Trump.

“Esperamos que, tras este acuerdo, el comité sea anunciado pronto y luego desplegado en la Franja de Gaza para gestionar la vida cotidiana y los servicios esenciales”, afirmó el ministro egipcio de Relaciones Exteriores, Badr Abdelatty, al término de las conversaciones celebradas en El Cairo.

El programa de 20 puntos presentado en octubre por el expresidente estadounidense, tras dos años de guerra, prevé que este comité de transición gobierne el territorio palestino bajo la supervisión de un Consejo de la Paz, presidido por el propio mandatario de Estados Unidos.

Una delegación de Hamás y mediadores egipcios se reunió el miércoles en El Cairo para trabajar en la formación del comité y examinar sus mecanismos operativos, indicaron previamente responsables del movimiento islamista palestino bajo condición de anonimato, al no poder expresarse públicamente sobre estas cuestiones.

Paralelamente, deben celebrarse conversaciones con dirigentes de otros movimientos palestinos, precisó uno de ellos.

Además de la composición del comité y el nombre de su futuro presidente, las discusiones abordarán “el acuerdo de alto el fuego a la luz de las violaciones israelíes” en Gaza, añadió.

Otro responsable de Hamás indicó que, una vez alcanzado un acuerdo, el presidente palestino, Mahmud Abás, debería emitir un decreto presidencial que establezca oficialmente este comité.

Dos nombres circulan para dirigir el comité: Ali Shaath, exviceministro de Planificación de la Autoridad Palestina, y Majed Abu Ramadan, actual ministro de Salud y exalcalde de Gaza, precisó este responsable en declaraciones a AFP.