EEUU se prepara para gran tormenta de invierno en medio de cortes de luz

El sureste de Estados Unidos se preparaba para otra gran tormenta de invierno este miércoles, mientras millones de personas se enfrentaban a un frío récord en medio de cortes de electricidad que las dejaron sin calefacción en Texas, la capital energética del país.



El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió alertas y advertencias por la tormenta de invierno que afectará a 100 millones de estadounidenses en la zona central del país.



Algunas zonas de Texas, Luisiana, Arkansas y Misisipi sufrirán acumulaciones de hielo "paralizantes" que pueden provocar más cortes de energía y daños a los árboles, además de volver peligrosas las carreteras.



El NWS agregó que la masa de aire del Ártico estaba comenzando a perder fuerza en esta área desacostumbrada a un frío tan extremo, pero que sin embargo aún se espera que las temperaturas gélidas continúen.



"Las temperaturas se mantendrán en 20 y 35°F (1 y -6°C) grados por debajo de lo normal a lo largo de las llanuras centrales, del valle de Misisipi y de la parte baja de los Grandes Lagos", indicó el NWS.



Se han reportado más de 20 muertes relacionadas con las tormentas invernales desde que el clima frío arreció la semana pasada, muchas de ellas debidas a accidentes de tránsito en Texas, Kentucky y Misuri.



Jeff Zients, el coordinador de la respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, dijo que el frío está afectando la entrega y distribución de las vacunas contra el Covid-19.



"Hay ciertas partes del país, Texas entre ellas, donde los sitios de vacunación están comprensiblemente cerrados", dijo Zients.



"Estamos alentando a los gobernadores y a otros socios a extender el horario cuando puedan reabrir", prosiguió.



De acuerdo a PowerOutage.us, más de 3,4 millones de clientes estaban sin electricidad este miércoles en Texas, el único de los 48 estados continentales de del país que tiene su propia red eléctrica independiente.



"Más miseria por delante", fue el titular de la portada del San Antonio Express-News. "Fallos de energía", escribió el Houston Chronicle.



Beto O'Rourke, un ex candidato presidencial demócrata de Texas, dijo al canal MSNBC que la situación es "peor de lo que está escuchando".



"La gente ha pasado días sin electricidad", aseguró. "Están sufriendo".



"La capital energética de América del Norte no es capaz de proporcionar la energía necesaria para calentar y alimentar los hogares de las personas que viven en este gran estado", agregó O'Rourke. "Estamos cerca de ser un estado fallido en Texas".



Austin Energy, la compañía eléctrica local, dijo que casi 200.000 clientes de la zona estaban sin electricidad.



"Los clientes deben estar preparados para no tener energía todo el miércoles y posiblemente por más tiempo", añadió.



La compañía de energía publicó ubicaciones de "centros de calentamiento" instalados en las escuelas de la zona.



Reabre aeropuerto de Austin

Las compañías eléctricas de Texas implementaron apagones regulados para evitar el sobrecargo de las redes cuando los residentes encendieran la calefacción.



"Estoy pasando una segunda noche sin electricidad durante la temporada más fría registrada en el sureste de Texas en más de 30 años", escribió Wes Wolfe, un redactor de noticias en Lake Jackson, Texas, en Twitter.



"Me estoy comiendo medio falafel a la luz de una computadora portátil, antes de meterme debajo de mis mantas reforzadas por un abrigo pesado", dijo Wolfe.



Mientras las compañías eléctricas se esfuerzan en restablecer la energía eléctrica, el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom debía reanudar los vuelos el miércoles después de una pausa de dos días causada por fuertes nevadas.



Hasta ahora, muchas muertes relacionadas con el clima habían sido ocasionadas por accidentes de tránsito, pero la policía de Houston informó que una mujer y una niña murieron por intoxicación por monóxido de carbono, porque se habían metido en un coche con el motor en marcha dentro de un garaje para poder mantenerse calientes.



Un hombre en Luisiana murió al golpearse la cabeza después de resbalar en el hielo, y un niño de Tennessee de 10 años falleció cuando él y su hermana de seis años cayeron a través del hielo que cubría la superficie de un estanque el domingo.



La tormenta invernal generó además al menos cuatro tornados, según Weather.com, incluido uno en la costa de Carolina del Norte, el lunes por la noche, que mató al menos a tres personas e hirió a otras 10.



Al otro lado de la frontera sur, las autoridades mexicanas dijeron que seis personas murieron a causa del frío.



Cuatro fallecieron en Monterrey, de los cuales tres eran personas sin hogar que sucumbieron al frío. El cuarto perdió la vida en su casa por intoxicación con monóxido de carbono de un calentador. En tanto, dos trabajadores agrícolas murieron de hipotermia en la vecina Tamaulipas.