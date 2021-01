EE.UU. reforzará sanciones por mala conducta en aviones

Nueva York, Estados Unidos | Las autoridades de la seguridad aérea estadounidense anunciaron sanciones más duras por la mala conducta a bordo, ante el aumento de incidentes en los vuelos.



Bajo la nueva política, que entrará en vigor el 30 de marzo, la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) presentará acciones legales contra pasajeros que no se comporten, anunció la agencia el miércoles por la noche.



La política actual consiste en una serie de advertencias y sanciones civiles.



"Los pasajeros que interfieran con, asalten físicamente, o amenacen con asalto físico a la tripulación o cualquier otra persona en un avión se enfrentará a duras sanciones, incluyendo multas de hasta 35.000 dólares y encarcelamiento", explicó la FAA.



"Esta conducta peligrosa puede distraer, afectar y amenazar las tareas de seguridad de la tripulación".



El anuncio se produjo en el marco de la estela que dejó el asalto al Capitolio por parte de seguidores del presidente Donald Tump el pasado 6 de enero.



Y también tuvieron que ver en el cambio la gran cantidad de videos que vieron la luz la semana pasada, en los cuales pasajeros se resisten a los esfuerzos de la tripulación por expulsarlos de los vuelos por no respetar los controles o indicaciones previas.



El director ejecutivo de la aerolínea Delta, Ed Bastian, dijo a la cadena CNBC el jueves que la empresa no permitirá clientes con armas de fuego en los vuelos cuyo destino es la zona metropolitana de Washington.



"Todos estamos en alerta basados en los acontecimientos de las últimas semanas en Washington", dijo.



Alaska Airlines comunicó por su parte que el fin de semana tomó la decisión de impedir que 14 personas subieran a vuelos entre el aeropuerto Washington Dulles y Seattle (oeste). Los pasajeros "no usaban tapabocas, eran ruidosos, confrontativos y acosaron a nuestra tripulación", dijo un portavoz.



Desde agosto 2020, la empresa sancionó a 302 pasajeros por violar la política sobre tapabocas.

